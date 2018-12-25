AKUT’un enerjisi İnci Akü’den

Anasayfa » Güncel

25 Aralık 2018, 12:34

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, Ataşehir’de bulunan AKUT İstanbul Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle AKUT’un enerji sponsoru oldu. İnci Akü, AKUT’a ait tüm araçların akü ihtiyacını karşılayacak.



İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, 1996 yılından beri Türkiye ve yurt dışında canlı hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunan AKUT’un enerji sponsoru oldu. İnci Akü, sponsorluk kapsamında ‘Afetlere Hazırlık’, ‘Temel Yangın’, ‘Arama Kurtarma Tahliye’, ‘Olay Yeri Yöneticisi’ ve ‘Enkaza Yaklaşma ve Beton Operasyonları’ eğitimlerini AKUT’tan almanın yanı sıra, sponsorluğu bir adım öteye taşıyarak İnci GS Yuasa kurtarma ekibini kurmayı hedefliyor.İnci Akü ve AKUT arasındaki sponsorluk için düzenlenen imza töreni AKUT’un Ataşehir’de bulunan Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören sonrasında AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e AKUT Lojistik Merkezi tanıtıldı ve AKUT teknik ve işgücü potansiyeli hakkında bilgi aktarımında bulunuldu, başarıları ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.Elbirlik: AKUT gibi önemli toplum kuruluşlarını desteklemeyi önemsiyoruzHer zaman çalışanlar ve şirket olarak sosyal sorumluluk bilinci ile topluma faydalı olmayı hedeflediklerini belirten İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “AKUT gibi önemli toplum kuruluşlarının yanında olmayı ve desteklemeyi önemsiyoruz. Anlaşmamız kapsamında 2020 yılının sonuna kadar AKUT’un tüm araçlarının aküsünü temin edeceğiz. Enerji sponsorluğumuzun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de AKUT’tan alacağız. İnci GS Yuasa olarak iş güvenliğini her zaman gündemimizde tutuyor, tüm eğitimlerimizi en iyilerinden almaya özen gösteriyoruz. En önemli önceliklerimizden biri çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir. Kısa zamanda anlaşmamızı bir adım öteye taşıyacak ve ‘İnci GS Yuasa Kurtarma Ekibi’ kurulmasına yönelik bir proje kurgulayacağız” dedi.Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik gibi değerleri benimseyen AKUT olarak başta arama-kurtarma faaliyetleri olmak üzere afet ve kazalara yönelik nasıl önlem alınacağı, neler yapılacağına dair yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitimler de verdiklerini belirten“AKUT olarak geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların tecrübesi ve gururu ile önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işlere imza atmak en temel hedefimizdir. AKUT, Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından biri olarak Türkiye’de ve dünyada doğal ve insan kaynaklı afetlerde uluslararası standartlara uygun, deneyimli ve özverili ekipleriyle, acil durumlarda müdahale etmeye ve hayat kurtarmaya devam edecektir. Bu zorlu yolda alacağımız her destek bizim için çok değerli ve önemlidir. İş dünyasının saygın şirketleri arasında yer alan İnci Akü’ye; başarılı çalışmamızı devam ettirmek için bir vesile olacak anlaşmamız ve sosyal sorumluluk bilinciyle bizlere verdikleri destek için İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.