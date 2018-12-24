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UPS Türkiye TÜMTİS ile 4. dönem toplu iş sözleşmesini (TİS) imzaladı

24 Aralık 2018, 15:37

UPS Türkiye ile TÜMTİS arasında 1550 sendika üyesi adına devam eden 4. Dönem TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmeleri anlaşma ve sözleşmenin imzalanması ile sonuçlandı.



Üyelerin onayıyla imzalanan 4. dönem toplu iş sözleşmesiyle UPS, bu alanda sektördeki ilk şirket olma özelliğini taşımakta ve güvenceli iş uygulamasının hayata geçirilmesinde 2010’dan beri TÜMTİS ile çalışmalarını sürdürmektedir.



İmzalanan sözleşmeyle ilgili olarak TÜMTİS’in detaylı açıklaması ise şöyle:

Sendikamız ile UPS Kargo işvereni arasında 14.12.2018 tarihinde imzalanan 4. Dönem TİS ile ücretlere birinci yıl enflasyon+2 puan, ikinci yıl enflasyon oranında zam alındı. Mevcut olan ikramiyeye bir ikramiye daha ilave edildi.



İki yıl süreli imzalanan TİS ile ekonomik, sosyal ve idari maddelerde yeni kazanımlar sağlandı. Yemek, yakacak, eğitim ve diğer sosyal yardımlara enflasyon oranında zam artışları yapıldı.



Üyelerimizin onayı alınarak imzalandı

Yeni dönem TİS’i üyelerimizin mevcut haklarından taviz verilmeden imzalandı. Sendikamız, toplu sözleşme sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. Tüm bölgelerde eğilim yoklaması yapıldı ve 4. Dönem TİS üyelerimizin tamamına yakınının onayı alınarak imzalandı.



8 Saatlik Çalışma ve Cumartesi Tatili

Sendikamız, Amerika merkezli UPS Kargo’da örgütlenme faaliyetini 2010 yılında tamamlamış 2011 yılında ise TİS bağıtlamıştı. Türkiye’de faaliyet gösteren kargo şirketleri arasında ilk olan bu toplusözleşme ile önemli kazanımlar elde edilmişti. UPS Kargo, ülkemizde iş güvenceli ve 8 saatlik iş günü uygulamasının yapıldığı tek kargo şirketidir.



Sendikamız bir önceki dönem TİS ile de kargo sektörü için önemli bir kazanım daha elde etmişti. Esnek çalışmanın alabildiğine yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, Pazar tatilinin bile gasp edilmek istendiği koşullarda Cumartesi günü tatil günü olarak kabul edilmiş böylece hafta tatilleri 2 güne çıkarılmıştı. Cumartesi tatili 15 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.



Taşıma işçilerini sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz

Sendikamız, taşımacılık ve kargo firmalarında kanun tanımazlığın, kuralsızlığın, güvencesizliğin, günde 12-14 saat çalışmanın kader olmadığını UPS Kargo’da elde ettiği kazanımlar ve imzaladığı TİS ile göstermiştir.



Sendikamız tüm olanaklarıyla örgütlenme çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm kargo ve taşıma işçilerini UPS, DHL ve ARAS KARGO işçilerinin yolundan yürümeye ve sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.









