Doğru stoklanan lastiğin ömrü 10 yıldır

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24 Aralık 2018, 14:00

Michelin, lastik satın alırken yılına değil saklanma koşullarına bakılması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Araştırmalar yakın zamanda üretilen lastiklerin performansı ile üretim tarihi olarak tanımlanan DOT’u 3 yılı aşmayan lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark olmadığını kanıtlıyor. Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle değil araca takıldığı günden itibaren başladığına dikkat çeken Michelin, lastik satın alırken sürücülerin dikkat etmesi gereken asıl konunun saklama koşulları olduğunu belirtiyor. Doğru koşullarda stoklanan bir lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu ancak 5 yılını dolduran lastiklerin her yıl uzmanlar tarafından kontrol edilmesini gerektiğini belirten uzmanlar, bu konuda yaşanan bilgi kirliliğinden dolayı sürücülerin sorun yaşadığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre; bir lastiğin ömrü; stoklama koşulları, stok yapılan yerin konum ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yani lastiğin ömrünü etkileyen en önemli faktörü stoklanma koşulları oluşturuyor.Lastik sektöründe DOT ile ilgili bir bilgi karmaşası olduğuna dikkat çekenlastik ömrünün araca takıldıktan sonra başladığına dikkat çekerek; “Yeni üretilen bir lastik ile üç sene önce üretilen lastiklerin performansı arasında herhangi bir fark yoktur. Lastikler saklanma koşullarına bağlı olarak 10 yıla kadar raf ömrünü korur.Araca takılma öncesinde stok durumundayken lastikler şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş olarak depolanır. Lastik, ancak araca takıldıktan sonra güneş ışığı, yol darbeleri gibi yıpratıcı etkilere maruz kalır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken lastik üretim tarihi değil, saklama koşullarıdır. Lastik üretim tarihini öğrenmek için lastiğin yanak kısmında bulunan veardarda4 rakamdan (2000 senesi öncesinde 3 rakamdan) oluşan kısma bakmak gerekir. İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösterir” diyor.• Serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanmalı. Eğer lastikler dışarıda muhafaza ediliyorsa, branda ile örtülmeli ve su geçirmemeli.• Güneş ışığından ve ultraviyole ışınlı yapay ışıktan korunmalı.• Sıcaklık 35°C’nin altında olmalı.Sıcak su boruları veya radyatörlerle direkt temastan korunmalı.• Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutulmalı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalı.• İlk stoklanan lastik ilk önce kullanılacak şekilde organize edilmeli.• Lastikler, zeminden en az 10 cm yükseklikte ki raflarda, dikey konumda istiflenmeli.Deforme olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekilde döndürülebilir.• 5 yılını dolduran lastikler her yıl bir uzman tarafından kontrol edilmeli.