Anasayfa » Otomobil

Nissan Leaf elektriğini binalarla paylaşacak

24 Aralık 2018, 13:48

Nissan, bataryaların enerjiyi depolama ve paylaşma özelliğini kullanmanın yeni ve kullanışlı yollarını sunarak elektrikli araçları müşteriler için çok daha faydalı hale getirecek.

NISSAN, dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan NISSAN LEAF başta olmak üzere elektrikli araç serisinin etrafında bir “ekosistem” oluşturmayı hedefleyen programlara ABD, Japonya ve Avrupa’da başladı. NISSAN Energy, tüm bu girişimleri NISSAN Akıllı Mobilite stratejisinin bir parçası olarak bir araya getiriyor.



NISSAN Energy adı verilen plan kapsamında, NISSAN elektrikli araç sahipleri, bataryalarını şarj etmek, evlerine ve işletmelerine enerji vermek veya enerjiyi tekrar elektrik şebekelerine beslemek üzere otomobillerini kolaylıkla enerji sistemlerine bağlayabilecek. NISSAN Energy, NISSAN Enerji Sağlama, NISSAN Enerji Paylaşımı ve NISSAN Enerji Depolama adı verilen bu üç önemli girişim aracılığıyla araçların enerji sistemlerine bağlanmasıyla ilgili yeni standartlar belirleyecek.



NISSAN Energy girişimleri, NISSAN’ın Kuzey Amerika’daki genel merkezi dahil olmak üzere çeşitli lokasyonlarda başladı. Bu kapsamda ABD’nin Tenessee eyaletinde bulunan Franklin şehrinde, NISSAN Kuzey Amerika, önemli maliyet tasarrufları öngörülerek, elektrik talebinin yoğun olduğu saatlerde genel merkez tesislerine enerji sağlama konusunda yardımcı olmak üzere LEAF araçlarının kullanımı ile ilgili pilot çalışma yapıyor. NISSAN ayrıca, Almanya’nın Hagen şehrinde teknoloji şirketi The Mobility House, enerji tedarikçisi ENERVIE ve iletim sistemi operatörü Amprion’un yer aldığı yenilikçi bir pilot projede LEAF araçları, Almanya elektrik şebekesi için bir rezerv olarak kullanılacak. Japonya’da ise NISSAN, elektrikli araçların enerji yönetimine yardımcı olması fırsatlarını teyit etmek ve desteklemek üzere araçtan şebekeye ve sanal enerji santrali sistemlerinin saha testlerini gerçekleştirerek elektrik ve telekom şirketleriyle ortak çalışmalar yürütüyor.



NISSAN Enerji Sağlama girişimi, müşterilerin evde, yolda ve gidecekleri yerde ihtiyaç duyduğu ağa bağlı şarj çözümlerini sağlıyor. Elektrikli araç sahipleri, elektrikli araçlarını en rahat zamanda şarj etmek istiyor ve şarj işlemlerinin büyük bir çoğunluğu evde yapılıyor. NISSAN’ın müşterilere yardım etme çabaları arasında, bulunduğu pazara bağlı olarak elektrik prizleri veya elektrik panoları gibi şarj ekipmanlarının NISSAN elektrikli araçlarına güvenli bir şekilde bağlanmasına yönelik çözümler de içeriyor.



Şarj noktalarını bulmak ve NISSAN Energy Supply’ın hayata geçirilmesini sağlayan ağa bağlanmak, revize edilmiş LEAF navigasyon sistemi ve kolaylıkla erişilebilen NISSANConnect uygulamasıyla mümkün kılınıyor. Bu uygulama ile kullanıcılar, 22 binden fazla hızlı şarj noktası ile dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olan ve hızla büyüyen CHAdeMO şarj ağına kolaylıkla erişebiliyor.



LEAF enerji giderlerini düşürecek



NISSAN Enerji Paylaşımı girişimde ise, enerji entegrasyonu potansiyelinden faydalanmak üzere iş ortaklarıyla çalışmalar yürütülüyor. Elektrikli otomobil bataryaları, sadece araca enerji sağlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor ve mobil enerji depolama cihazları olarak da kullanılabiliyorlar. Şu anda yollarda olan NISSAN araçları, 10 GWh’nin üzerinde ortak depolama potansiyeline sahip. NISSAN Energy Share’in sahip olduğu özellikler, yüksek kapasiteli batarya gücünü ağa bağlı bir ev veya bina ile paylaşma imkanı sağlayarak araçları toplumun altyapısına bağlıyor. Ayrıca, aracın gücünü şebekeye göndererek ve verimli enerji yönetimine katkıda bulunarak otomobillerin, sanal enerji santralleri gibi yerel enerji şebekesine bağlanmasını sağlıyor. Bu özellikler sayesinde müşteriler, mobiliteden ödün vermeden yedek batarya kapasitesini paylaşabilecek.



V2H’yi kullanan NISSAN elektrikli araç sahipleri, para veya elektrik faturalarından tasarruf etmek ya da elektrik kesintileri veya acil durumlar sırasında bir yedek güç olarak otomobillerini kullanabilecek. Bu, imkan olduğunda veya elektrik daha ucuz olduğunda yenilenebilir enerji kullanımına fırsat sağlıyor.



NISSAN, yürüttüğü çalışmalar ile “Araçtan binaya” (V2B) ve “Araçtan şebekeye” (V2G) programlarını da yürütüyor. V2H’ye benzer olarak V2B, binalar ve işletmeler için enerji depolamak üzere elektrikli araç bataryalarını kullanırken, V2G kapsamında Avrupa’da gerçekleştirilen testlerde NISSAN otomobilleri, enerji şebekelerinin dengelenmesine ve yenilenebilir enerjinin sürece dahil edilmesine yardımcı olarak elektrik şebekesine yönelik birden fazla hizmet sunuyor. İş ortaklarıyla birlikte çalışmalar yürüten NISSAN, müşterinin mobilite ihtiyaçlarını ya da araçların sağlığını etkilemeden müşterilerin, kullanımda olmadıkları zaman enerji paylaşarak ek bir kazanç elde etmesini sağlayan yöntemler geliştiriyor.



NISSAN Enerji Depolama ile elektrikli aracın bataryasına bir “ikinci yaşam”



NISSAN elektrikli aracın bataryasının ömrü, otomobile enerji sağladıktan sonra sona ermiyor. Batarya, elektrikli forkliftlere ve jeneratörlere enerji vermekten bir spor sahasına enerji sağlamaya kadar farklı kullanımlar için geri dönüştürülerek yeniden kullanıma sokulabiliyor. Elektrikli otomobile geçen müşteri sayısı arttıkça, araç sahipleri araçlarını yenisiyle değiştirdiğinden kullanılmış lityum-iyon bataryaların sayısında önemli bir artış olması bekleniyor.



Bu doğrultuda NISSAN, Japonya’da elektrikli araçların lityum-iyon bataryalarını yeni kullanımlara hazır hale getiren 4R Energy Corp.’u kurmak üzere 2010 yılında Sumitomo Corp. ile güçlerini birleştirdi. İlk 4R Energy fabrikası, kapılarını Mart 2018’de açarken, NISSAN, 4R Energy Corp.’un bataryaların yeniden oluşturulması kabiliyetleri aracılığıyla, diğer kullanımların yanı sıra EV uygulamalarına yönelik bataryaları yeniden kullanabildi, enerji depolayabildi ve ağır ekipmanlara enerji sağlayabildi.



Avrupa’da ise NISSAN, gelişmiş ev enerjisi çözümünün bir parçası olarak elektrikli araç bataryalarını yeniden kullanırken, Birleşik Krallık’ta enerji deposunu gelişmiş solar panellerle birleştirdi. NISSAN, Hollanda’daki Johan Cruyff Arena’da Avrupa’nın en büyük enerji depolama sisteminin açılışını Haziran ayında yaptı ve 148 adet LEAF bataryası ile enerji sağlanan sistem, ana elektrik şebekesinden bağımsız olarak çalışıyor.



NISSAN Brezilya ve Santa Catarina Federal Üniversitesi ise kullanılmış EV bataryaları konusunda çözümleri ve geleceğin uygulamalarını test etmek üzere bir niyet anlaşması imzaladı.



