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Otomotivde dijital dönüşümün reçetesi nesnelerin interneti

24 Aralık 2018, 12:25

Koç Sistem’in katkılarıyla, Türkiye otomotiv sektöründeki dijital dönüşümü ele alan “Sektörel Araştırma Raporu” yayımlandı



IDC Türkiye’nin (International Data Corporation) hazırladığı “Geleceğe Hazırlanan Türkiye’deki Otomotiv Şirketleri Dijital Dönüşümün Potansiyelini Nasıl Kullanabilir” başlıklı araştırma raporu, ileri teknoloji çözümlerini entegre ettiği ürün ve servisleri ile farklı sektörlerin dijital dönüşüm ortağı olmayı sürdüren Koç Sistem’in katkıları ile yayımlandı.



Türkiye otomotiv sektöründeki dijital dönüşümü ele alan sektörel araştırma raporunda, dünyada otomotiv sektöründe yaşanan dijital dönüşümün, bu dönüşümün yolunu açan yeni teknolojilerin; nesnelerin interneti, büyük veri ve veri analitiği ile robotik çözümleri üzerinden mercek altına alınıyor. Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, mevcut durum ve ihtiyaçların da analiz edildiği raporda, ayrıca IDC Türkiye ofisinin otomotiv sektörüne özel yaptığı araştırma ve anketlerden de çarpıcı sonuçlar paylaşılıyor.



IDC Türkiye Raporu’na ilişkin açıklamalarda bulunan Koç Sistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci: “Dünyada ve Türkiye’de tüm sektörler çarpıcı bir değişim sürecinden geçiyor. Devrimsel yenilikleriyle her dönemde üretim başta olmak üzere iş dünyasına liderlik eden otomotiv sektörü de, dijital dönüşümün güçlü etkisinin en hızlı görüldüğü sektörlerin başında geliyor. Bu doğrultuda IDC Türkiye işbirliği ile otomotiv sektörünün uçtan uca dönüşümünde önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bu araştırma raporunun hayata geçmesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz. Türkiye’de otomotiv sektörünün dijital dönüşümdeki mevcut durumunu gözler önüne sermek, ileride varılacak noktayı ve tüm sektörün dönüşümü için atılması gereken temel adımları göstermek, dönüşüm yolculuğunun farklı aşamalarındaki otomotiv şirketlerine tarafsız bir rehber oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bu amaç doğrultusunda, IDC Türkiye analistleri tarafından farklı kurum ve kuruluşlarla görüşülerek hazırlanan çalışmanın, ülkemiz otomotiv sektöründe dijital dönüşüm için önemli bir başucu kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.



IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, Koç Sistem katkılarıyla hazırladıkları araştırma raporundan çıkan sonuçlar kapsamında; “Otomotiv sektörü oyuncuları, dijital dönüşüm ve inovasyon yolculuklarını, ancak doğru bilişim ve yan sanayi ekosistemi ile sağlıklı sürdürebilir, yerel ve global pazarda rekabetçi olabilir, kârlılıklarını arttırabilir” dedi.



Otomotiv sektöründe, dijital dönüşümü doğru ve güvenilir bir stratejik ortakla hayata geçirmenin verimli ve sonuç odaklı ilerlemek açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen rapor; sektörde ileri teknolojileri temel alan dijital dönüşümün tedarikten perakendeye kadar her alanda gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Rapor, otomotiv sektöründe dijital dönüşüm sürecine giren veya bu süreci tamamlama aşamasında olan Orijinal Parça Üreticileri’nin (OEM) yanı sıra otomotiv tedarik sanayii firmalarına, bayi ve distribütörlere yol haritası sunuyor.



Dijital dönüşümde doğru yol arkadaşı ile rekabet avantajı

Zamanında ve bütçeye uygun hızlı kazançlar için güvenilir bir teknoloji partnerinin seçilmesi gerektiği belirtilen raporda, Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin; dijital dönüşümü, hem yerel hem de küresel pazarlarda rekabetçi konumda olabilmek için altyapılarını ve süreçlerini güncelleme ve yenileme fırsatı olarak görmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Yeni ve ileri teknolojiler, sektördeki değer zincirinin temellerini sarsarak daha fazla inovasyon, maliyet tasarrufu, verimlilik ve daha iyi bir işbirliği imkânı sunuyor. Bu sayede şirketler, teknolojinin gerisinde kalmayarak rekabet avantajı sağlayabiliyorlar.



Değişen tüketici tercihleri dijital dönüşüm için hem zorlu hem de iyi bir fırsat

Raporda, otomobil tüketicilerinin, artık spesifik özelliklere, stile ve performansa daha fazla dikkat ettiği vurgulanırken; OEM’lerinbu ihtiyaca standart model özelliklerinin üzerinde opsiyonel donanımları arttırarak cevap verdikleri belirtiliyor. Bu durum, OEM’ler açısından süreci daha zorlu hale getirse de otomotiv tedarikçileri için iyi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Böylece, başarılı bir dijital dönüşüm içerisinde tedarikçiler; tedarik zinciri süreci üzerinden bütün şartları yerine getirerek OEM için kaliteli çözümleri ve güvenilir stratejik ortaklıkları sayesinde tercih edilen kurumlar haline geliyor.



Müşteri deneyimleri ve talepleri üzerinden şekillenen otomotiv endüstrisinin nihai tüketiciye ulaşan perakende alanında da dijital dönüşümü gerekli kıldığı değerlendirmesinin yapıldığı raporda, müşterilerin dijital alanda daha sofistike tercihler yapmaya ve araçsatın alma deneyimini daha veri odaklı talep etmeye başladıkları belirtiliyor.



Koç Sistem, teknoloji trendlerini entegre ettiği çözüm ve ürünler ile otomotiv sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik ve güvenilir gelecek ortağı olmayı sürdürüyor. Tedarik zinciri alanındaki projelerin yanı sıra üretim süreçlerinin de dijitalleşmesinin önünü açan Koç Sistem, satış sonrası hizmetler alanındaki projeler ile de müşteri deneyimi oluşturarak servis/bayi süreçlerinde uçtan uca çözüm sağlıyor.



Rapordan çarpıcı veriler…

IDC Dünya Dijital Dönüşüm Harcama Rehberi’ne göre dünyada dijital dönüşüme harcanan paranın 2021 yılı itibariyle 2,1 trilyon dolar değerini geçerek 2016 ile 2021 yılları arasında pazarı yüzde 17,9’luk bir yıllık bileşik büyüme oranıyla büyütmesi bekleniyor.



• IDC, 2020’nin sonuna kadar bütün üretim tedarik zincirlerinin üçte birinin analitik-güdümlü bilişsel özellikler kulla¬nacağını ve böylece maliyet verimliliğini yüzde 10 oranında, hizmet performansını ise yüzde5 oranında artıracağını öngörüyor.



• IDC, 2020 yılına kadar G2000 şirketlerinin yüzde 30’unun ürün yenilik başarısı oranlarını ve organizasyonel verimliliklerini artırmak üzere Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) bağlı ürün ve varlıkların dijital ikizlerinden gelen verileri kullanacağını ve buna bağlı olarak yüzde 25’e kadar kazanım elde edeceğini öngörüyor.



• IDC Dünya Çapında Nesnelerin İnterneti Harcama Rehberi’ne göre üretim operasyonu, dünya çapında 85,7 milyar USD’lik pazar büyüklüğü ile nesnelerin interneti alanında en büyük kullanım alanına sahip.



• IDC’nin tedarik zincirlerindeki dijital dönüşüm hakkında yaptığı bir küresel ankete göre ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 47’si, yeni dijital teknolojileri ve süreçleri hayata geçirebilmek için tedarik zinciri operasyonlarını dönüştürmek amacıyla çoklu BT sistemlerine başvuruyor.



• IDC, 2019 yılına kadar büyük üreticilerin yüzde 75’inin operasyonlarını ve işletme modellerini nesnelerin interneti ve analitik tabanlı durumsal farkındalık ile güncelleyerek risklerini ve pazarlama süresini azaltacaklarını öngörüyor.



Raporda paylaşılan IDC’nin 2018 Türkiye Otomotiv Endüstrisi Anketi’ne göre



• Türkiye’deki otomotiv endüstrisi CIO’larının üçte birinden fazlası IoT’nin gelecek yıllarda işleri değiştirecek güçte bir dönüşüm getireceğini bekliyor.



• Müşteri deneyimlerinin ve memnuniyetinin artırılmasının ve BT operasyonlarının iyileştirilmesinin Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki büyük veri ve analitik yatırımlarının arkasındaki en büyük itici güç olduğu belirtiliyor.



• Türkiye’deki otomotiv endüstrisinin sadece çok küçük bir kısmı IoT ve büyük veri & analitik çözümlerini hayata geçirmiş olsa da ankete katılanların neredeyse hepsinin 2020’ye kadar bu tarz çözümlere yatırım yapma planları bulunuyor.







