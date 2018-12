Anasayfa » Güncel

Mercedes-Benz Türk’e Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden ödül

24 Aralık 2018, 11:55

Mercedes-Benz Türk, hizmet ihracatı şampiyonlarından biri oldu

Mercedes-Benz Türk; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl üçüncüsü açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında, gerçekleştirdiği yaklaşık 80 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile Mimari, Mühendislik ve Teknik Kategorisi’nde en büyük 3 şirketten biri seçildi.



Mercedes-Benz Türk; fabrikalarında ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatına ek olarak Hoşdere ve Aksaray’daki AR-GE Merkezleri’nde ve Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları ile yurt dışına mühendislik ve hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.



Mercedes-Benz Türk, bu yıl üçüncüsü açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında Mimari, Mühendislik ve Teknik Kategorisi’nde en büyük 3 şirketten biri seçildi. Aksaray Kamyon Fabrikası ile Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yer alan iki AR-GE Merkezi ve yine Hoşdere’de yer alan Daimler’in Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde yürüttüğü hizmet çalışmaları kapsamında, yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, TİM’in listesindeki en büyük 3 şirketten biri oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği ödül törenine katılan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili olarak; “Türkiye’nin toplam hizmet ihracatının yaklaşık 80 milyon dolarlık kısmını Mercedes-Benz Türk olarak biz gerçekleştirdik. Türkiye’deki yarım asrı aşkın tarihimiz süresince yalnızca istihdamımız, üretimimiz ve ihracatımızla değil; AR-GE ve bilişim alanlarına yaptığımız yatırımlarımızla da ülkemize katma değer sağladığımız için gururluyuz. Bugün Mercedes-Benz Türk olarak ürettiğimiz ürünlerimizin ihracatı ile Türkiye’deki lider konumumuza ek olarak hizmet ihracatında da lider konuma yükselmiş olmak büyük bir gurur kaynağı. Emekleri için tüm Mercedes-Benz Türk çalışanlarına ve bizleri bu ödüle layık gören Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.



Mercedes-Benz Türk’ün hizmet ihracatına etki eden yatırımları



Türkiye’de kurulduğu 1967 yılından bu yana toplam yatırımları 1 milyar Avro’yu aşan Mercedes-Benz Türk’ün sahip olduğu Hoşdere Otobüs Fabrikası, Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüsleri üreterek 70’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Fabrika aynı zamanda bünyesinde bulunan Daimler’in Global IT Hizmetleri Merkezi ile sağladığı hizmetler ve AR-GE Merkezi ile yürüttüğü çalışmalar ile de Daimler global ağında özel bir statüye sahip.



Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden olan Mercedes-Benz Türk, günümüzde orta ve ağır sınıf kamyonlar ürettiği Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2018 yılında; 8,4 milyon Avro’luk yatırımla ikinci AR-GE Merkezi’ni açtı. İç Anadolu Bölgesi’nde 1986 yılından bu yana yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni AR-GE Merkezi ile Daimler’in global AR-GE ağı içerisinde tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma özelliğine sahip.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin; 4 milyon Avro’yu aşan yatırımla Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasıyla birlikte Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi, Aralık 2018’de 5’inci yaşını kutladı. Küresel IT Çözümleri Merkezi, Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye bilişim teknolojileri ve uzmanlığı hizmeti veriyor.