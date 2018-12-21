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HyperX CES 2019 öncesinde önemli bir işbirliğine imza attı

21 Aralık 2018, 14:14

HyperX ve AlliedEsports, HyperXE-spor tırını duyurdu.

HyperXEsports Truck, markanın ABD genelindeki oyun, eğlence, yaşam tarzı ve müzik etkinliklerindeki etkisini artırıyor. 24,4 metre uzunluk ve 35 ton ağırlığa sahip 18 tekerlekli teknoloji harikası bu tır; tek bir tuşla açılarak eksiksiz bir yarışma sahnesi, bir yayın stüdyosu, sosyal medya merkezi ve VIP salonu içeren mobil bir arenaya dönüşüyor.



Kasım ayında Esports Arena LasVegas’ın isim haklarını alan HyperX şimdi de mobil e-spor arenasının isim haklarını alarak Allied Esports ile iş birliğini genişletmeye devam ediyor.

HyperX olarak AlliedEsports ile iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını aktaran HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley: “2019’da HyperXEsports Truck ve diğer çalışmalarımızla turnuvalar, festivaller ve spor etkinliklerinde daha çok oyuncuya erişme fırsatı elde edeceğiz.” diyor.



HyperX, CES 2019’da en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak

HyperX, CES 2019’da oyuncu kulaklıkları, mouse’lar, klavyeler ve RGB belleklerinin yanı sıra yayıncılar, fikir önderleri ve sunucular için geliştirilen ilk HyperX USB mikrofonunun da olduğu yeni ürünlerini tanıtacak.HyperX ayrıca Güney Kaliforniya merkezli bir kulaklık üreticisiyle tasarladığı etkileyici ses özelliklerine sahip yeni bir oyuncu kulaklığını da bu etkinlikte duyuracak.Ürünler The Venetian’daki basın odasında ve CES Unveiled ilePepcomDigitalExperience basın etkinliklerinde gösterilecek.



