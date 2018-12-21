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Scania’nın küçük akülü modeli dünyada fenomen oldu
21 Aralık 2018, 14:05
Babasının Scania’sından ilham aldı, çocukları için akülüsünü yaptı.
Çocukluğunu ağır vasıta sürücüsü babasının Scania kamyonlarında geçiren İrlandalı tasarım mühendisi Wayne Auchmuty,kendi çocuklarının eğlenmesi için tasarladığı akülü kamyona dünyanın dört bir yanından sipariş yağıyor.İrlandalı kamyon tutkunu Wayne Auchmuty,ilhamını babasına ait Scania S 730'dan aldığını ve ilk başta çocukları için geliştirdiği akülü modele bu kadar çok ilgi gösterilmesini memnuniyetle karşılıyor.
“Kamyonlarla büyüdüm”
Derslerini bile kabindeki yatağa uzanarak yaptığını söyleyen tasarımcı Auchmuty,“Çocukken babamın Scania kamyonları vardı. Diğer arkadaşlarımın aksine babam kardeşlerim ve beni okuldan Scania ile alırdı. Diğer çocukların ve ailelerinin şaşkın bakışları altında eve gitmek çok eğlenceli olurdu. Çocuklarıma Scania ile yaşadığım anıları anlattıkça onlarında bu duyguyu farklı da olsa yaşamalarını istedim. Projemi Scania ile paylaştım ve çok büyük destek gördüm. 3 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından çocuklarım için akülü Scania S 730’u ürettik. Bu çocuklarıma olağanüstü bir çabanın sonunda verdiğim en güzel hediyeydi” diyor.
“48 saatte 600 bin beğeni”
Beş yaşındaki kızı Lola’nın akülü Scania S 730 ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması çocuklarıyla birlikte Auchmuty’nin de hayatını değiştirmiş. Bu paylaşımlar sonrasında 48 saat içinde 600 binden fazla kişi bu fotoğrafları beğenmiş. Lojistik şirketleri başta olmak üzere herkesin büyük beğenisini kazanan akülü Scania S 730’a dünyanın dört bir yanından sipariş yağmaya başlamış. İstenilen renkte üretim yapabileceğini söyleyen Auchmuty, çocukları için babasının aracından ilham alarak ürettiği akülü Scania araçları şimdi 3 bin Avro’dan satışa sunuyor.
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