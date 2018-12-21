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OREGON müşterilerine yeni yüzünü tanıttı

21 Aralık 2018, 13:58

OREGON Teknoloji Hizmetleri A.Ş., 2017 yılındaki yönetim değişiminden itibaren bambaşka bir kimlikle lojistik sektörüne hizmet üretmeye başladı.

Lojistik sektörünün tanıdık simalarının ortak olduğu Şirket, Türkiye ve Almanya gümrük idarelerinden aldığı kapsamlı teminat ile transit rejimi için transit (T1/T2/TR) beyanname üretmenin yanına yeni hizmetler eklemeye başladı.



Konteyner kiralama hizmetinin hemen ardından;RO-RO rezervasyonundan CMR üretimine, rota planlamadan araç takibine kadar lojistik sektörünün ihtiyaçlarına yanıt verecek bir anahtar mantığı ile tasarlanan, tüm yazılımlara entegre olabilen Oregon Web’i müşterilerinin hizmetine sundu.



Oregon Web Platformu birçok kullanıcı dostu özelliğinin yanı sıra, İos ve Android uyumlu olarak tasarlanmış. Oregon müşterileri yeni platform ile NCTS beyannamelerini Türkiye, Almanya, Romanya ve Bulgaristan gümrük idarelerine en hızlı, kolay ve güvenli biçimde sunabiliyor.



