Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, en uzun gecede ziyarete açık

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21 Aralık 2018, 12:07

Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık tarihinde saat 23:00’a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olmasıyla fark yaratan ve 2002 yılındaki açılışından bu yana 700 binden fazla sanat ve tarih severi ağırlayan müzeyi bu yıl ise 65 bin kişi ziyaret etti.Bursa Anadolu Arabaları Müzesi içerisinde yer alan Tofaş Sanat Galerisi’nde ise dönemsel sergiler yer alıyor.Sömestr tatilinde öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği Tofaş Sanat Galerisi’nde sırasıyla; Piemonte Torino Design Sergisi, 40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç Sergisi, Eski Hamam Eski Tas Sergisi, Oyuncak Sergisi, Zaman Makineleri Saat Sergisi ve “İşte Benim Zeki Müren” Sergisi düzenlendi. Tofaş Sanat Galerisi’nde şu anda “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri” Sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’nde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor. İlk arabalardan Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor. Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde 2600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.