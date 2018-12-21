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Mercedes-Benz'ten toplu teslimatlar
21 Aralık 2018, 12:00
Maltepe Üniversitesi, Mersin VİF, İstanbul Halk Otobüsü’ne satışları gerçekleştirdi.
Maltepe Üniversitesi’nin tercihi Tourismo 15!
Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Gaziantep tarafından Maltepe Üniversitesi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD Mustafa Uğur ve Hurşit Aksu’ya teslim edilmiştir. Teslimat esnasında Tourismo 15 otobüslerinin yüksek konfor özelliğine vurgu yapılırken üniversite yetkilileri, Mercedes Benz kalitesine duydukları güvenden dolayı Mercedes-Benz’i tercih ettiklerini belirttiler.
Tourismo 16 ile yollara çıkıyor!
Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafından Mersin VİF’e satışı gerçekleştirilen 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD Şahin Karamik, Fatih Keşke, Erkan Şemil ve Tuğan Doğanay’a teslim edilmiştir. Mersin VİF filosunu Tourismo 16 RHD ile güçlendirdiğini dile getirerek, filolarında bulunan Mercedes-Benz araçların işletme maliyetlerinin düşüklüğüne ve yakıt ekonomisine vurgu yaptı. Ayrıca teslimat esnasında, Tourismo 16 araçlarının rakip otobüslere göre oldukça uzun ömürlü olduğu üzerine konuşuldu.
Kazandıran tercih Conecto!
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Yusuf Sanlı ve Mustafa Kürekçi’ye teslim edilmiştir. Teslimat sırasında yetkililer, Conecto’yu düşük işletme maliyetleri ve düşük yakıt ekonomisi nedeni ile tercih ettiklerini belirttiler. Ayrıca Mercedes-Benz kalitesine duydukları güvene ve otobüslerinin yüksek dayanıklılığına vurgu yapıldı. Yetkililer, Mercedes-Benz ile yapılmış olan bu birlikteliğin sağladığı ayrıcalık hissini de dile getirdi.
İstanbul Halk Otobüsü tercihini yine Conecto’dan yana kullandı!
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Erdal Kaya ve Bora Kaya’ya teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve düşük işletme maliyetlerine vurgu yapıldı. Müşterimiz, Mercedes-Benz kalitesine duyduğu güven nedeniyle tercihini yine Conecto’dan yana kullandığını belirtti.
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