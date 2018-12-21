Mercedes-Benz'ten toplu teslimatlar

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21 Aralık 2018, 12:00

Maltepe Üniversitesi, Mersin VİF, İstanbul Halk Otobüsü’ne satışları gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Gaziantep tarafındantesi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHDveya teslim edilmiştir. Teslimat esnasında Tourismo 15 otobüslerinin yüksek konfor özelliğine vurgu yapılırken üniversite yetkilileri, Mercedes Benz kalitesine duydukları güvenden dolayı Mercedes-Benz’i tercih ettiklerini belirttiler.Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafındane satışı gerçekleştirilen 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD Şahin Karamik,’a teslim edilmiştir. Mersin VİF filosunu Tourismo 16 RHD ile güçlendirdiğini dile getirerek, filolarında bulunan Mercedes-Benz araçların işletme maliyetlerinin düşüklüğüne ve yakıt ekonomisine vurgu yaptı. Ayrıca teslimat esnasında, Tourismo 16 araçlarının rakip otobüslere göre oldukça uzun ömürlü olduğu üzerine konuşuldu.Mercedes-Benz Türk tarafındanne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto,ve’ye teslim edilmiştir. Teslimat sırasında yetkililer, Conecto’yu düşük işletme maliyetleri ve düşük yakıt ekonomisi nedeni ile tercih ettiklerini belirttiler. Ayrıca Mercedes-Benz kalitesine duydukları güvene ve otobüslerinin yüksek dayanıklılığına vurgu yapıldı. Yetkililer, Mercedes-Benz ile yapılmış olan bu birlikteliğin sağladığı ayrıcalık hissini de dile getirdi.Mercedes-Benz Türk tarafındanne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto,veya teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve düşük işletme maliyetlerine vurgu yapıldı. Müşterimiz, Mercedes-Benz kalitesine duyduğu güven nedeniyle tercihini yine Conecto’dan yana kullandığını belirtti.