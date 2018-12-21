TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Mercedes-Benz'ten toplu teslimatlar

Mercedes-Benz'ten toplu teslimatlar

Tarih 21 Aralık 2018, 12:00

Maltepe Üniversitesi, Mersin VİF, İstanbul Halk Otobüsü’ne satışları gerçekleştirdi.



Maltepe Üniversitesi’nin tercihi Tourismo 15!

Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Gaziantep tarafından Maltepe Üniversitesi’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD Mustafa Uğur ve Hurşit Aksu’ya teslim edilmiştir. Teslimat esnasında Tourismo 15 otobüslerinin yüksek konfor özelliğine vurgu yapılırken üniversite yetkilileri, Mercedes Benz kalitesine duydukları güvenden dolayı Mercedes-Benz’i tercih ettiklerini belirttiler.




Tourismo 16 ile yollara çıkıyor!

Mercedes-Benz Türk bayii Hasmer tarafından Mersin VİF’e satışı gerçekleştirilen 2 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD Şahin Karamik, Fatih Keşke, Erkan Şemil ve Tuğan Doğanay’a teslim edilmiştir. Mersin VİF filosunu Tourismo 16 RHD ile güçlendirdiğini dile getirerek, filolarında bulunan Mercedes-Benz araçların işletme maliyetlerinin düşüklüğüne ve yakıt ekonomisine vurgu yaptı. Ayrıca teslimat esnasında, Tourismo 16 araçlarının rakip otobüslere göre oldukça uzun ömürlü olduğu üzerine konuşuldu.



Kazandıran tercih Conecto!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Yusuf Sanlı ve Mustafa Kürekçi’ye teslim edilmiştir. Teslimat sırasında yetkililer, Conecto’yu düşük işletme maliyetleri ve düşük yakıt ekonomisi nedeni ile tercih ettiklerini belirttiler. Ayrıca Mercedes-Benz kalitesine duydukları güvene ve otobüslerinin yüksek dayanıklılığına vurgu yapıldı. Yetkililer, Mercedes-Benz ile yapılmış olan bu birlikteliğin sağladığı ayrıcalık hissini de dile getirdi.



İstanbul Halk Otobüsü tercihini yine Conecto’dan yana kullandı!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Erdal Kaya ve Bora Kaya’ya teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teslimat esnasında, Conecto otobüslerinin müşteri dostu yakıt performansına ve düşük işletme maliyetlerine vurgu yapıldı. Müşterimiz, Mercedes-Benz kalitesine duyduğu güven nedeniyle tercihini yine Conecto’dan yana kullandığını belirtti.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Demirkol Lojistik, Tırsan’ı tercih etti

 Demirkol Lojistik, Tırsan’ı tercih etti Demirkol Lojistik, filosuna 3 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus kattı.

BKM Lojistik,sağlamlık ve kaliteye yatırım yaptı

 BKM Lojistik,sağlamlık ve kaliteye yatırım yaptı BKM Lojistik, işbirliklerini 35 adetlik yeni anlaşmayla güçlendirdi.
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı