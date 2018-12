Demirkol Lojistik, Tırsan’ı tercih etti

Anasayfa » Piyasa

21 Aralık 2018, 11:24

Demirkol Lojistik, filosuna 3 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus kattı.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, Demirkol Lojistik’e 3 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus teslimatı gerçekleştirdi. Filosunun tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan Demirkol Lojistik’in yeni araçlarıa teslim edildi.Tırsan Adapazarı Fabrikasındayapılan teslimat töreninde açıklama yapanfilolarında 24 adet treyler bulunduğunu ve tamamının Tırsan marka olduğunu belirtti. Tırsan’ın Türkiye’nin lider üreticisi olarak hem kendilerine hem de müşterilerine güven verdiğini belirten Kolçak, Tırsan’ın sektördeki en sağlam ve en güvenilir marka olduğuna dikkat çekti. Kolçak, “Tırsan kalitesinin başka hiçbir markada olmadığını biliyoruz ve bu kaliteden dolayı treyler yatırımımızın tamamını Tırsan’a yapıyoruz.” dedi.Demirkol Lojistik’in filosuna kattığı Tırsan Perdeli Maxima Plus,patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına %100 uyum sağlıyor.Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm'ye kadar dört seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilen üstün özellikli treyler, 7,200 kg fork-lift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunan Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altınaalıyor.