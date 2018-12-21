|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Demirkol Lojistik, Tırsan’ı tercih etti
21 Aralık 2018, 11:24
Demirkol Lojistik, filosuna 3 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus kattı.
Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, Demirkol Lojistik’e 3 adet Tırsan Tenteli Maxima Plus teslimatı gerçekleştirdi. Filosunun tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan Demirkol Lojistik’in yeni araçları Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu tarafından Demirkol Yönetim Başkanı Osman Kolçak’a teslim edildi.
Tırsan Adapazarı Fabrikasındayapılan teslimat töreninde açıklama yapan Demirkol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kolçak, filolarında 24 adet treyler bulunduğunu ve tamamının Tırsan marka olduğunu belirtti. Tırsan’ın Türkiye’nin lider üreticisi olarak hem kendilerine hem de müşterilerine güven verdiğini belirten Kolçak, Tırsan’ın sektördeki en sağlam ve en güvenilir marka olduğuna dikkat çekti. Kolçak, “Tırsan kalitesinin başka hiçbir markada olmadığını biliyoruz ve bu kaliteden dolayı treyler yatırımımızın tamamını Tırsan’a yapıyoruz.” dedi.
Demirkol Lojistik’in filosuna kattığı Tırsan Perdeli Maxima Plus,patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına %100 uyum sağlıyor.
Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm'ye kadar dört seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilen üstün özellikli treyler, 7,200 kg fork-lift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunan Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altınaalıyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.