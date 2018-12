Shell Türkiye, yılda 30 milyon kilometre yol kat ediyor

Anasayfa » Güncel

20 Aralık 2018, 15:23

Shell, 9. Yol Emniyeti Konferansı’nı ‘Hedef Sıfırı Başarıyoruz, Çünkü Önemsiyoruz’ temasıyla İstanbul’da düzenledi.

Shell Türkiye, sıfır kaza ve sıfır döküntü anlamına gelenvizyonu ile yürüttüğü “çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol emniyetini kurum kültürünün yapı taşlarından biri haline getiren Shell Türkiye, 9. Yol Emniyeti Konferansı’nı İstanbul’da düzenledi.temasıyla düzenlenen konferansave konunun uzmanı çok sayıda yönetici, firma temsilcisi ve danışman katıldı.Yaklaşık 250kişinin katıldığı konferansta,Shell’in kara nakliye operasyonlarındaki iş ortaklarının temsilcileri tarafından Karayolu Ulaşımında Teknolojik Gelişmeler ve yol emniyeti alanındaki örnek uygulamalar anlatıldı.Ayrıca Shell’in kara nakliye operasyonlarında görev alan, 2018 yılı boyunca emniyetsiz durumlara yaptıkları müdahaleler ve potansiyel trafik kazalarına karşı sergiledikleri emniyetli davranışlar ile örnek olmuş sürücülere de ödülleri verildi.Konferansta26. Dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve 22-26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Radyo Trafik Genel Yayın YönetmeniCezayir Doğan moderatörlüğünde gerçekleşen Türkiye’de Yol Emniyeti Bilinci ve Trafik Kurallarına Uyum başlıklı oturuma katıldılar ve konuya dair görüşlerini paylaştılar.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Shell Türkiye iş birliğiyle 2016 Mayıs ayında hayata geçirilenkampanyasının öncülüğünü yapanşunları söyledi: “Yol emniyeti konusundaki çalışmalarından dolayı Shell Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Shell trafik kazalarının büyük oranda insan hatasından kaynaklandığı gerçeğinden hareketle çalışanlarına eğitimler vermiş ve çok net kurallar koymuş. Bu sayede de başarıya ulaşmış. Bu kararlılığı her kurum göstermeli.”konuşmasında 1996 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra hayatının tamamen değiştiğini belirtti:“Emniyet kemerim takılı değildi ve kaza esnasında başımdan aldığım darbe, omurilik felcine neden oldu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu, sağlığımı, işimi, kariyerimi kaybettim. Hayatımı tekrar düzene sokmak için çok çalıştım. Milletvekili seçildikten sonra da trafik emniyeti ve trafik kuralları konusunda farkındalık yaratan çalışmaların yapılmasında hep ön ayak oldum. İhmal ve dikkatsizlik kazaya neden olan en önemli faktörler. Trafik kuralları konusunda toplum olarak daha hassas olmamız gerekiyor çünkü bu kurallar hayat kurtarıyor.”, katılımcılara İBB’nin yol emniyeti çalışmaları ve akıllı ulaşım çözümleri hakkında bilgi verdi. 2017 yılında İstanbul’da 45 bin kaza yaşandığını belirten Ayözen, İBB olarak kazaları en aza indirmek için Birleşmiş Milletler ile hükümet ve belediyenin koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Yol emniyeti ve akıllı ulaşım çözümleri çalışmalarında kaza risk haritası, kaza veri tabanı gibi bilimsel verileri kullandıklarına işaret eden“Tüm bu çalışmalarımızı aynı Shell’de olduğu gibi ‘Hedef Sıfır’ mottosuyla yürütüyoruz” dedi.İnsan hayatına ve çevreye zarar verebilecek her türlü kazanın engellenmesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen konferansta konuşan, Yol Emniyeti’nin Shell kültürünün değerli bir parçası olduğunu söyledi: “Yol Emniyeti, tüm dünyadaki Shell çalışanları tarafından sahiplenilen bir kavram.Shell olarak 70’in üzerinde ülkede, farklı ve zorlu yol koşulları altında günde yaklaşık 2 milyon kilometre yol katediyoruz. Bu da dünya genelinde, yol emniyeti alanında önemli bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olmamızı sağlıyor. Kendi araştırmalarımız ve paydaşlarımızdan aldığımız bilgilerle hep daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Operasyonlarımızda zaman kayıplı bir kaza yaşamadan yaklaşık 1315 günü ve çevreye zarar verecek bir döküntü yaşamadan 2 bin 8 günü tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle paylaştığım bu veriler bizler için gurur verici. Bu başarıya emniyete ve Hayat Kurtaran Kurallara verdiğimiz önem ve hep birlikte yürüttüğümüz çalışmalar ile ulaştık.”de konuşmasında, Shell’in “Hayat Kurtaran Kurallar” ismini verdiği emniyet kurallarının önemini vurguladı: “Taşıdığımız ürünler sebebiyle riskli bir iş kolunda faaliyet göstermemiz hem insana ve çevreye yönelik sorumluluklarımızı artırıyor hem de emniyete odaklanmamızı gerektiriyor. Tüm Shell&Turcas operasyonlarında uyguladığımız Hayat Kurtaran Kurallarımız sürücü hatası ve ihmalinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya yöneliktir.Shell & Turcas operasyonları kapsamında Türkiye’de her gün 75.000, yılda yaklaşık 30 milyon kilometre yol kat ediyoruz. 2018 yılı içinde şu ana kadar hiç Kayıp Zamanlı Kaza yaşanmadı veya çevreye herhangi bir zarar verilmedi. Bu sonuç hepimiz için gurur verici. Bundan sonra da altın kuralımız olan ‘emniyetsiz ya da kurallara aykırı durumlara birlikte müdahale edeceğiz’ ilkesine uymaya devam etmeliyiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin emniyeti bizim önceliğimizdir.”9. Yol Emniyeti Konferansı’ndade birkonuşma yaptı. Fatma Bilici konuşmasında: “Hayalimi Shell yetkililerine ilettiğimde beni yüreklendirdiler.Aldığım mesleki eğitimler ile hayalime kavuştum. Şimdi kadın sürücülerden oluşan bir tanker filosunun oluşumuna öncülük etmek istiyorum.”dedi.Bu yıl konferanstailk kez çocuklara yönelik olarak yol emniyeti temalı bir resim yarışması düzenlendi. Shell’e hizmet veren tüm şirketlerin sürücülerinin 7-9 ve 10-12 yaşları arasında çocuklarının yaptığı resimler Shell İş Güvenliği uzmanları tarafından değerlendirildi. Her iki yaş grubundan da 3’er resim birinci seçildi. Toplam 6 çocuğun ödüllendirildiği yarışmaya katılan diğer eserler de konferans alanında sergilendi.