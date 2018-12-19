Jumbo ilk DAF CF Electric'i teslim aldı

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19 Aralık 2018, 14:01

DAF Trucks tamamen elektrikli ilk kamyonunu Hollandalı süpermarket zinciri Jumbo'ya teslim etti.

Kullanıma giren ilk DAF CF Electric; DAF Trucks, VDL ve Jumbo için önemli bir dönüm noktası. Tamamen elektrikli DAF ticari aracın teslimi, hem tamamen elektrikli hem de hibrit kamyonların kullanılacağı uzun sürecek bir dizi saha testlerinin de başlangıcı niteliğinde.Kentsel alanlar için elektrikli kamyonlarHarry Wolters: "Taşıma sektörü büyük bir dönüşüm geçirmek üzere. Elektrikli kamyonlar kentsel alanlarda teslimat yapmak için model haline gelmeye hazır görünüyor. Belki bugün ya da önümüzdeki yıl değil ancak kesinlikle yakın gelecekte böyle olacak. Bugün, DAF'ın VDL ve Jumbo ile iş birliği halinde olacağı büyük çaplı saha testi projesinin başlangıcı olduğu için özellikle gururluyum." diyor ve ekliyor: "Bu proje hem teknolojik hem de operasyonel açıdan faydalı veriler toplamamızı ve deneyim elde etmemizi sağlayacak. Daha sonra bulgularımızı, nihai seri üretim modelinin gelecekteki pazar gereksinimlerine ideal çözümü sağlaması için kullanabileceğiz."Frits van Eerd şöyle konuştu: "Bu yeni elektrikli kamyonun sunulmasıyla birlikte araç filomuz için sürdürülebilir bir strateji uygulama hedefimize doğru bir sonraki adımı atmış oluyoruz. İşimiz gereği toplumun içinde yer alıyoruz, nihai hedefimiz mağazalarımızın %45'ine elektrikli araçlarla ürün tedariği yapabilmek. 2020'ye kadar Jumbo araç filosunun CO2 emisyonlarını 2008'e kıyasla %50 oranında azaltmayı umuyoruz."VDL Groep'tan Willem van der Leegte şöyle açıklıyor: "Brabant bölgesindeki bu üç şirketin böyle bir amaç için bir araya geldiğini görmek gerçekten harika. Bugünkü gelişmelerle Jumbo, DAF ve VDL emisyonsuz taşıma olanakları geliştirme ve gürültü seviyelerini azaltma yönündeki çalışmaların öncüleri haline geliyor. Bu yaklaşımın kentsel alanlarda model olabilmesi için çalışıyoruz. VDL'nin E-Power Teknolojisini kullanan DAF CF Electric, taşıma firmalarına ihtiyaçları için ideal çözümü sunuyor ve ürün taşıma ile dağıtımında sürdürülebilirlik sağlama bakımından ileriye dönük önemli bir adımı temsil ediyor."DAF CF Electric sıfır yerel emisyon ve minimum gürültü kirliliği ile yaklaşık 50 kilometre yarıçapında bir alanda teslimat yapabiliyor. Kamyonu şarj etmek için Veghel'deki Jumbo dağıtım merkezine bir şarj istasyonu kuruldu. VDL Groep ve Scholt Energy Control arasında ortak bir girişim olan V-Storage, şarj istasyonuna elektrik sağlamak için güneş panelleri takma fikrinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için Hollandalı araştırma kuruluşu TNO ile çalışıyor.DAF CF Electric, tek ya da çift dingilli römorkların standart olduğu, kentsel alanlarda 37 tona kadar karayolu taşımacılığı için geliştirilmiş bir 4x2 çekici ünitesidir. "2018 Yılının Uluslararası Kamyonu" seçilen DAF CF'yi temel alan araç, VDL'nin E-Power Teknolojisini kullanarak elektrikle çalışmaktadır. Bu akıllı aktarma organının merkezini, enerjisini şu anda toplam 170 kWh kapasiteye sahip lityum iyon pil paketinden alan 210-kW bir elektrik motoru oluşturmaktadır. CF Electric'in menzili, yaklaşık 100 kilometre olup şehir içi dağıtım pazarındaki yüksek hacimli taşıma uygulamaları için uygundur. Pil 30 dakika içinde hızlı şarj olma özelliğine sahiptir. Şarjı ise 1,5 saat sürmektedir.