BKM Lojistik,sağlamlık ve kaliteye yatırım yaptı

19 Aralık 2018, 12:45

BKM Lojistik, işbirliklerini 35 adetlik yeni anlaşmayla güçlendirdi.

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan ile Türkiye-İngiltere arasında sunduğu taşımacılık hizmeti ile öne çıkan BKM Lojistik arasındaki işbirliği 35 adetlik treyler anlaşmasıyla daha da güçlendi. BKM Lojistik filosuna kattığı 25 adet Tırsan Perdeli Multi Rideve 10 adet Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı ile filosundaki treyler sayısını 91 adede çıkardı.BKM Lojistik’in Hadımköy’deki tesislerinde gerçekleşen teslimat törene;katıldı.teslimat töreninde yaptığı konuşmada, bu yılı yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatacaklarını belirterek, “Yaptığımız bu yeni yatırımla Türkiye-İngiltere arasında daha güçlü bir filo ile hizmet vereceğiz.” dedi.Yaptığı açıklamada Tırsan markasının taşımacılık sektörü ve ülke için önemine işaret edenBKM Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bakımcı, “Tırsan milli ürünümüz ve yıllardır kullanıyoruz. Bugüne kadar bizi hiç yarı yolda bırakmadık. Tırsan’ın gönlümüzdeki yeri her zaman farklıdır,” dedi. Bakımcı, Tırsan ürünleri hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: “Tırsan, kalitesi, sağlamlığı ve sunduğu hizmetler ile sektöre yön veren bir marka. Filomuzda 15 yıldır kullandığımız treylerler var ve ilk günkü gibi sağlamlar ve sorunsuz çalışıyorlar. Tırsan ürünlerinin uzun vadede her filoda olması gerekiyor. Tırsan’ın diğer rakiplerine göre artıları çok daha fazla ve milli ürün olması nedeniyle de desteklememiz gerekiyor.”Araçlar hakkında bilgi verenise, BKM Lojistik ile şubat ayında görüşmelere başladıklarını ve bu süre içerisinde, firmaya daha fazla katma değer sağlayacak çözümler üzerinde çalıştıklarını anlattı. “Teslimatını yaptığımız 35 adetlik araçlarımızda, BKM Lojistik’in yaptığı işe değer katacak ve sürücülerin işlerini kolaylaştıracak pek çok özellik bulunmakta,” diyen, araçlarla ilgili şu bilgileri verdi:“Tırsan Perdeli Multi Ride araçlarımız tren yükleme özelliğine sahip. Ayrıca bu araçlarımızın, geniş gabari dışı yüklerin rahatça yüklenip indirilebilmesi için arka babaları 60 cm’ye kadar genişleyebiliyor. Bu treylerlerimiz hem 1.100 hem 950 mm çekicilerle kullanılabiliyor. Yine bu araçlarımızda işletme verimliliğini artıran 385-55-R22.5 lastik ebatları kullanıyoruz. Bu sayede lastik ömrü uzuyor, daha yüksek yakıt tasarrufu sağlanıyor ve araçlar ikinci elde daha geniş bir kullanım alanına hitap ediyor. Böylece araçların ikinci el değeri de yükseliyor. Bunun yanı sıra Treylerde bulunan anti theft özellikli branda sayesinde hırsızlığa karşı koruma sağlanıyor. Hırsız brandayı kesmeye çalıştığında maksimum 15cm’lik bir kısmı kesebiliyor.”teslimatını yaptıkları Talson askılı araçlarında tren yükleme özelliğine sahip olduğunun özellikle altını çizerken, yine bu araçlarımızda da işletme verimliliğini artıran 385-55-R22.5 lastik ebatları kullanıyoruz. Bu sayede araçlarımızda daha yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor ve araç ömrünü uzatarak 2. el değerini de arttırıyoruz. Treylerin sahip olduğu 2.870 mm geniş iç hacmi ile müşterilerimize daha fazla yük taşıma imkanı sağlıyoruz. Öte yandan aracın sahip olduğu alüminyum panelleri sayesinde kullanıcılara kolay tamir ve bakım avantajı sunuyoruz. “açıklamasında bulundu.Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri CodeXL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Araç sahip olduğu e-f-g-i tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır.Çatı kaldırma sistemiyle; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 1.100-950 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir.Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır.Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır.Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.Talson Tren Yüklemeli Tekstil Taşıyıcı, sahip olduğu e-f-g-i tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta müşterilerine, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirlik avantajı sunuyor. Treylerin perçinli yapıda üretilen alüminyum panelleri, paslanmaya karşı yüksek dayanım sağlayarak, araçlara uzun süreli kullanım ömrü sağlıyor ve yine perçinli üst yapısı ile müşterilere kolay tamir ve bakım avantajı sunuyor. Ayrıca treylerin üzerinde bulunan 10 binden fazla yük sabitleme ve askı çubuğu takılabilecek slot bulunan Talfix® paneller; yük sabitleme sistemi ve çift kat olarak da kullanılabiliyor.