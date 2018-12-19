SAF-HOLLAND, TREDER’e ev sahipliği yaptı

Anasayfa » Güncel

19 Aralık 2018, 12:34

SAF-HOLLAND, Düzce’deki fabrikasında yeni ürün gamını TREDER üyelerine tanıttı.

Ticari araçlar sektöründe treyler, çekici ve otobüs uygulamalarının lider tedarikçilerinden SAF-HOLLAND, Türkiye’deki ilk üretim tesisi olan Düzce fabrikasını 2017 yılında hizmete açmıştı. Merkezi Almanya’da bulunan şirketin dünya genelindeki 17. üretim tesisi olan Düzce’de hem iç pazar hem de ihracat için aks üretimi yapılıyor. Ayrıca SAF-HOLLAND ürün ailesi, treyler ve semitreyler için komple aks grupları, treyler ayakları ve king pin gibi kritik ürünlerin yanı sıra çekiciler için beşinci teker, ağır kamyon ve otobüsler için havalı süspansiyon sistemleri gibi çözümleri de kapsıyor.SAF-HOLLAND EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Bölge Başkanı Alexander Geis ve SAF-HOLLAND Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen TREDER’in ziyaretine Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir de katılarak derneğin ve üreticilerin sorunlarını dinledi.Fabrika ziyareti sırasında açıklama yapan“TREDER üreticileri olarak Türkiye’de iç pazarın ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz gibi önemli ihracat potansiyelimizi de ortaya çıkartmak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda sektörde yola birlikte devam ettiğimiz SAF-HOLLAND gibi global tedarikçilerimizin Türkiye’de yatırım ve üretim yapıyor olmalarından son derece memnunuz. Hem lojistik anlamında biz treyler üreticileri için kolaylık oluyor, hem de fiyat avantajı sağlanıyor” diye belirtti.ise TREDER üyelerine ziyaretleri için teşekkür ederek, sektör ile ilgili değerlendirmede bulundu; “Türkiye, SAF-HOLLAND Group olarak çok önem verdiğimiz bir bölge. Zaten dünyadaki 17 üretim tesislerimizden birinin Türkiye’de olması da bunun göstergesi. Tüm pazarları yakından takip ediyoruz ve son zamanlarda Türkiye’deki pazar daralmalarını da gözlemliyoruz. Hepimizin bildiği gibi bu süreçler her ülkede zaman zaman yaşanabilen geçici dönemler. Biz Türkiye’nin potansiyelini biliyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza da devam edeceğiz”fabrika gezisi sırasında bilgi vererek; “10 bin metrekaresi kapalı, 3 bini açık olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik bir alan üzerine fabrikamızı kurduk. Şimdi bir Antrepo da hazırladık. Düzce’deki üretimimizle Türkiye’deki sektörün taleplerine ve potansiyeline göre pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri ihraç da ediyoruz. Hatta sektörün daralma gösterdiği 2018 yılında üretimimizin yüzde 70’ini ihracat ağırlıklı devam ettirdik” diye açıkladı.Özellikle aks, süspansiyon ve bağlantı sistemlerindeki ağırlık optimizasyonu üzerinde durduklarının altını çizen, “Ağırlık optimizasyonu yapılan ürünler, hidrolik amortisör içermeyen havalı süspansiyon, otomatik kilitleme ve ayırma, dijital yardım sistemlerimiz ile SAF-HOLLAND olarak fark yaratan bir konumda müşterilerimize ürün ve hizmet sunuyoruz” diye belirtti.Yük üzerinde daha yüksek hassasiyet sağlayan SAF Adaptif Havalı Süspansiyon’un 2019 yılında Türkiye’de de satışına başlanacağını belirtenağırlık optimizasyonlu aks ve süspansiyon sistemlerinin daha fazla yük taşıma kapasitesi sağlayarak nasıl verimliliği arttırıp, maliyeti düşürdüğüne değinerek; “Hidrolik amortisör gerektirmeyen SAF Adaptif Hava Süspansiyonu, treyler başına yaklaşık 18 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Standart şasi ara yüzlerine adapte edilebilir. Yağlı amortisörler olmadığından bakım maliyetleri de daha düşük” dedi.Sadece bir düğmeye basarak zorlu arazilerde çekiciyi destekleyen hidrolik tahrikli SAF TRAK aksı, yakın zamanda üretime başlamıştı. Bu özel aksın yanı sıra SAF-HOLLAND, amortisörsüz dingil, yeni delikli porya ile özellikle ürünleri dikkate değer oranda hafifleten yeniliklerini tanıttı.SAF-HOLLAND, SAF TRAKr ve SAF TRAKe e-akslarının iki prototipini ilk kez IAA Fuarı’nda tanıtmıştı., bu yeni ürünler ile ilgili bilgi verdi; “Geri kazanım teknolojisinin kullanılması, genel olarak aracın emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltmalarını sağlıyor. SAF TRAKe ürünümüz ayrıca, eğimli ve yokuşlu yerlerde, çekici tahrik sistemini desteklemek için depolanmış enerjiyi kullanıyor”