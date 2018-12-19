Euromaster’dan her şey dahil lastik oteli hizmeti

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19 Aralık 2018, 12:01

Türkiye’de 46 ilde150’ye varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, lastiklerin ömrünü uzatacak kapsamlı lastik oteli hizmetiyle fark yaratıyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 46 ilde 150’ye varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, kış ve yaz lastiklerini bir sonraki mevsime kadar koruyan lastik oteliyle müşterilerine en iyi depolama hizmetini garanti ediyor. Lastikleri teknik gereksinimlere uygun, ışıksız, kuru ve serin bir ortamda muhafaza eden Euromaster, bu sayede lastiklerin ömrünü uzatırken bakım işlemlerini de uzman teknisyenleriyle gerçekleştiriyor. 180.000 adetlik lastik kapasitesiyle farklı markadan lastikleri kullanan filoların da öncelikli tercihi olan Euromaster, yılda ortalama 45.000 müşterinin lastiklerini her şey dahil lastik otelinde saklıyor.Euromaster’ın lastik oteli servisiile ilgili bilgiler veren, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek, bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini ifade etti., “Fakat saklama koşullarına özen gösterilmediyse ve ağır koşullarda kullanıldıysa bu süre daha da kısa olacaktır. Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz” diye konuştu.Euromaster’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetler arasında ilave lastik garantisi de bulunuyor. Euromaster, çivi batması, çukura girme, kaldırıma çarpma ve yanakta balon gibi tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını 1 yıl süre ile karşılayan ilave lastik garantisi kapsamında yeni lastik bedelinin yüzde 80'inikarşılıyor. Tamiri mümkün lastik hasarları için ise tamir ücretini yine Euromaster karşılıyor.