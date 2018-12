Anasayfa » Ağır Ticari MAN, pazar pozisyonunu korudu ve güçlendirdi 19 Aralık 2018, 11:27 MAN ürün yelpazesine ‘hafif’ dokunuş: TGE “O sadece VAN değil, tam anlamıyla bir MAN” 2018 yılı ilk 10 aylık TÜİK tescil verilerine göre MAN ve Neoplan markalı seyahat otobüsleri, %14 pazar payını korudu. Türkiye pazarındaki yurt içinde satılan seyahat otobüslerinin tamamı 2 aks 13 metre ve 2+1 VIP koltuklarla satıldı. MAN Lion’s Coach ve aynı tarihte Türkiye pazarına sunulan NEOPLAN Tourliner’ın 2 aks 13 metrelik versiyonları, seçkin firmaların öncelikle tercihleri oldu.





MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, bu yıl 19 Aralık 2018 tarihinde, The Ritz-Carlton Oteli’nde düzenlendi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ile Hafif Araç Satış Müdürü Cumhur Kutlubay’ın katıldığı geleneksel toplantı, bu yıl önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yaptı.

Türkiye kamyon pazarında Ekim sonu itibari ile %11 ile çift haneli pazar payına ulaşan MAN, ithal kamyon pazarındaki geleneksel liderliğini de sürdürdü.



MAN TopUsed, daralan 2. el piyasasında uluslararası pazarlarla işbirliğini geliştirerek müşterilerine destek olmaya devam ediyor. 2018 yılında yapmış olduğu otobüs satışlarının %60’ını, kamyon/çekici satışlarının ise %35’ini yurt dışına satma başarısını gösteren MAN TopUsed 2018 yılını toplam 600 satış rakamı ile kapatacak.





Rekabetçi yaklaşımı ve başarılı çalışmaları ile Satış Sonrası Hizmetler alanında da fark yaratan MAN’ın Türkiye’de geliştirdiği Servis Yönetim Sistemi Management Information System for After Sales – MI4A ise diğer ülke operasyonlarından da yoğun ilgi görüyor.



MAN ürün yelpazesine ‘hafif’ dokunuş: TGE 250 yılı aşan köklü geçmişi ile Dünyanın üretim ve mühendislik devinin kalite ve teknolojisini yeni bir segmente taşıyan yeni hafif ticari aracı MAN TGE, Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Üstün nitelikli araçlarıyla 3 ile 44 ton teknik kapasite aralığındaki geniş ürün gamına sahip MAN, TGE modellerinin de katılımı ile, her türlü yük taşımacılığına hizmet verecek kapasiteye ulaştı.



Otobüs, kamyon & çekici, ikinci el ve satış sonrası hizmetler alanında şirket ve sektöre yönelik 2018 gelişmeleri, 2019 öngörülerinin paylaşıldığı toplantıda, MAN kalite ve güvencesini yeni bir segmente taşıyan hafif ticari araç TGE serisinin ilk tanıtımı da yapıldı.







MAN TGE: Hafif ticaride standartlar yeniden tanımlanacak

O SADECE VAN DEĞİL, TAM ANLAMIYLA BİR MAN



MAN ürün yelpazesine ‘hafif’ dokunuş: TGE 250 yılı aşan köklü geçmişi ile Dünyanın üretim ve mühendislik devinin kalite ve teknolojisini yeni bir segmente taşıyan yeni hafif ticari aracı MAN TGE, Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Üstün nitelikli araçlarıyla 3 ile 44 ton teknik kapasite aralığındaki geniş ürün gamına sahip MAN, TGE modellerinin de katılımı ile, her türlü yük taşımacılığına hizmet verecek kapasiteye ulaştı.



MAN’ın hafif ticari araç portföyünü oluşturan MAN TGE’nin ilk tanıtımı, “O sadece VAN değil, tam anlamıyla bir MAN” sloganı ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin geleneksel Yılsonu Değerlendirme Toplantısı’nda yapıldı.



TGE’nin, MAN’ın 3 ile 44 ton teknik kapasite aralığındaki geniş ürün gamını tamamlayarak, her türlü yük taşımacılığına hizmet verecek geniş bir yelpazeye taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Araç Satış Müdürü Cumhur Kutlubay , sözlerine şöyle devam etti:



“Yeni MAN TGE’yi birkaç cümle ile tanımlamak gerekirse; uzun yıllar ağır yüklerin üstesinden beraber geldiğimiz kamyon müşterilerimiz ve üst düzey konforu ilke edinmiş; bunu MAN’ı tercih etmekle açıkça göstermiş olan otobüs müşterilerimiz, bunun yanında daha önce MAN markası ile hiç tanışmamış, konforumuzu tecrübe etmemiş, yeni hafif ticari araç müşterilerimiz için tasarlanmış yeniliklerle dolu bir araçtır.



Sektörü yeni bir soluk getirecek, segment standartlarını yeniden tanımlayacak



Yeni MAN TGE ile, ağırlıklı olarak lojistik, inşaat gibi sektörlerdeki yük taşımacılığı işinde fark yaratmanın yanı sıra otobüslerimizden edindiğimiz yıllara yayılan tecrübemizi de yolcu taşımacılığı alanına uygulayarak, sektöre yeni bir soluk getirmek niyetindeyiz.



9,3 ile 18,4 metreküp aralığındaki taşıma hacmi, 3,0 - 5,5 ton yük taşıma kapasitesi, 16-19 koltuk yolcu koltuğu sayısı, önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4 çekiş sistemi seçenekleri ile ülkemiz müşterilerinin beğenisine sunmuş olduğumuz Yeni MAN TGE’nin, segmentinde standartları yeniden tanımlayacağından emin olabilirsiniz.



Üstün teknolojili üretim



Yeni MAN TGE aracımız, Polonya Wrzesnia’da günümüz teknolojisinin elverdiği en yüksek standartlara sahip tesiste, çok profesyonel ve organize bir ekip tarafından üretiliyor. Üretim kalitesi ile bu alandaki standartları da farklı bir noktaya taşımış bulunuyor. MAN TGE, gövdesinden başlayarak birçok noktası lazerler ve dijital kameralarla tekrar tekrar kontrol edilerek üretiliyor. Üstün kalite standartlarına sahip yeni hafif ticari aracımız MAN TGE’yi müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.



Yüksek performans, düşük maliyet



MAN Ailesi olarak ticari araç müşterilerimizin her zaman önceliklerinin bilincinde olduk. İşletmelerin öncelikli hedeflerinden biri olan karlılıklarını artırmak için de; doğru çözümleri ortaya koymaya, ihtiyaçlarını en optimum şekilde karşılayacak ürünleri müşterilerimizle buluşturmaya özen gösterdik. Yeni MAN TGE aracımızı da yine aynı felsefe ve ilkeler doğrultusunda oluşturduk. Bir yandan müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın ‘konfor’ ve ‘güvenlik’ ihtiyaçlarını karşılamaya azami özeni gösterirken, diğer yandan da düşük yakıt tüketimi ile vermiş olduğumuz ‘karlılık yaratma’ sözümüzü de yerine getirdik. Yeni MAN TGE’nin, sınıfındaki en düşük yakıt tüketimi, en düşük onarım ve bakım maliyetleri sayesinde, müşterilerimizin kazançlarına katkıda bulunacak harika bir ürün olduğunu açıklamaktan gurur duyuyoruz.



Standart sunulan EBA sistemi ile güvenli yolculuk



Yeni MAN TGE aracımızı tasarlarken her detayı, her eklentiyi önce güvenlik diyerek aracımızın bir parçası haline getirdik. Hiçbir kazanımın, müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın güvenlerini kazanmaktan daha önemli ve kalıcı olmadığının her zaman bilincinde olduk. Bu detaylı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda tüm araçlarımızda Acil Durum Fren Desteğini (EBA) standart donanıma ekleme kararı aldık. EBA sistemi, mesafe sensörleri sayesinde; seyir halinde, çevresindeki araçları kontrol etme ve acil durumlarda otomatik frenleme yaparak durma mesafesini kısaltma becerileri ile sürücü ve yolcu güvenliğini artırmaktadır. Böylelikle ağır kaza ve hasarların önlenmesine ciddi anlamda katkı saylayarak, hem sürücülerin ve yolcuların can güvenliğine katkı yapmakta, hem de kazaları engelleyerek veya şiddetini ciddi oranda azaltarak, bakım ve onarım maliyetleri konusunda firmalara tasarrufu sağlamaktadır.



Mükemmel Satış Sonrası Hizmetler



MAN olarak satış sonrası çözümlerimizde her zaman servis hizmeti sağladığımız araçların, bir ticari araç olduğunu, sahibine çalıştığı süre boyunca katma değer sağladığını bilerek hareket ettik. Her zaman araçlarımıza en kısa sürede en doğru bakım ve onarımı yapmayı, böylelikle de velinimetimiz olan müşterilerimizi memnun etmeyi kendimize hedef olarak koyduk. MAN TGE araçlarımıza da servis hizmetini aynı felsefe ve aynı ciddiyetle sunacağız. Yeni MAN TGE’yi tercih eden müşterilerimizin ihtiyaç duymaları halinde servislerimiz ve mobil hizmet imkanlarımız ile her türlü engeli aşarak en hızlı şekilde yardımlarına koşacağımızın ve kendilerine üst düzey profesyonel bir servis hizmeti sunacağımızın sözünü veriyoruz



Ayrıca; uzatılmış garanti hizmetimiz ve bakım paketlerimiz ile de tercih eden müşterilerimizin araçları uzun süre ve en düşük maliyetle bizim güvencemiz altında, kendilerine kazanç sağlamaya devam edebilecek”.









MAN, SEYAHAT OTOBÜSÜ PAZARINDA PAYINI KORUYOR



MAN’ın Antalya’daki geleneksel sektör buluşmasında görücüye çıkan ve büyük beğeni toplayan Yeni MAN Lion’s Coach, müşteriler tarafından yoğun talep gördü.



Seyahat otobüslerinde geleneksel pazar adetlerine göre 2017 yılında %45 oranında yaşanan daralmanın, 2018 yılında yaklaşık %30 olarak devam ettiğini belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu , şöyle konuştu:



“2018 yılı ilk 10 aylık TÜİK tescil verilerine göre MAN ve Neoplan markalı seyahat otobüsleri, %14 pazar payını korudu.



Nisan 2018 de Antalya’da MAN’ın geleneksel sektör buluşmasında tanıtılan ve büyük beğeni toplayan Yeni MAN Lion’s Coach, müşteriler tarafından yoğun talep gördü. Tamamen yenilenen MAN Lion’s Coach Seyahat Otobüsü aynı zamanda 2 aks 13 metre uzunluğundaki yeni modeli ile piyasaya sunuldu. Yurt içinde satılan seyahat otobüslerinin tamamı 2 aks 13 metre ve 2+1 VIP koltuklarla satıldı. MAN Lion’s Coach ile aynı tarihte NEOPLAN Tourliner’ın da 2 aks 13 metre versiyonu da Türkiye pazarına sunuldu ve seçkin firmalar yatırım kararlarında Neoplan seyahat otobüslerini seçtiler.



Rekabetin yoğun, maliyetlerin çok kritik olduğu seyahat otobüsü pazarında MAN, yüksek kalitesi, uzun bakım aralıkları, yüksek yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerde yaşam boyu iş ortaklarının yanında olması ile müşteri memnuniyetinde de rakiplerinden bir adım öne çıkmaktadır. MAN olarak sektörün tüm beklentilerini karşılamak adına 2018 yılında pazara, 2 aks 13 metrelik yeni ürünlerimizi sunduk. 2 aks 13 metrelik Yeni MAN Lion’s Coach, 2+1 koltuklu modellerde 41 yolcu, 2+2 koltuklu modellerinde de 55 yolcu olmak üzere, ayrıca daha rahat koltuk arası mesafeleri ile işletmeci açısından önemli ve rakipsiz avantajlara sahip bir seyahat otobüsüdür. Standart koridorsuz düz zemini, yolcu bölümündeki tavan yüksekliği, ultra ince ve ergonomik yolcu koltukları ile kendi segmentinin en ferah araçlarından olan MAN Lion’s Coach, etkileyici tasarımı ve yenilenen yapısı ile sunduğu tüm bu benzersiz avantajlarla birlikte en çok talep gören model konumunda olmaya devam edecek.



Yeni Neoplan Tourliner ise 2 aks 13 metre uzunluğunda olan yeni versiyonuyla, premium otobüs segmentinin en cazip modeli olmaya devam edecektir. Yeni Tourliner 2 aks 13 metrelik yeni versiyonunda, 2+1 koltuklu modellerde 41 yolcu, 2+2 koltuklu modellerinde ise 52 yolcu ile işletmecilerin tüm beklentilerini karşılayacaktır.



Türkiye pazarındaki durgunluğun devam edeceğinin öngörüldüğü 2019 yılında MAN; 2 aks 13 metre uzunluğundaki yeni nesil MAN Lion’s Coach ve yine 2 aks 13 metre NEOPLAN Tourliner başta olmak üzere, segmentlerinde üst sınıfı oluşturan modelleri ile Türkiye otobüs pazarında fark yaratmaya devam edecek.



MAN Güvenik Konsepti herkesi güvence altına alıyor



Güvenlik, sadece aracı kullanan şoför için değil, yolcu ve trafikteki diğer kişiler için de çok önemli. MAN bu nedenle geliştirdiği ileri teknolojilerle bu konudaki öncülüğünü de sürdürüyor. MAN güvenlik konsepti; kaza oluşumunu engellemek amacıyla geliştirilen aktif güvenlik sistemleri, olası bir kazanın zararlarını minimize etmeyi amaçlayan pasif güvenlik sistemleri ve kazayı önlemekte en önemli rolü olan Kaptanlara yönelik Güvenli Sürüş Eğitimleri’nden oluşur.



MAN ve Neoplan araçlarında; EfficientRoll fonksiyonu, Adaptif Hız Sabitleme Kontrolü (ACC), Şerit Koruma Sistemi (LGS) ve MAN Dikkat Muhafazası ile topografya bazlı MAN EfficientCruise hız sabitleme kontrolü gibi çok çeşitli yardım sistemleri standart olarak bulunuyor. Yeni NEOPLAN Tourliner'ın güvenlik özellikleri de artırıldı. MAN AttentionGuard uyarı asistanı bu modelde ilk kez kullanıma alındı. Bu yardım sisteminin amacı; bir sürücünün dikkatinin azaldığını hissetmek ve gerekirse uyarı vermesidir. Sistem, bu uyarıyı vermek için Şerit Takip Sistemi’nden (LGS) gelen bilgi de dahil olmak üzere bir dizi veriyi analiz ediyor. MAN AttentionGuard, dikkati dağıldıysa sürücüye görsel, sesli ve titreşimli bir uyarı veriyor, ancak sürüş sürecine aktif olarak müdahale etmiyor. NEOPLAN Tourliner, diğer tüm NEOPLAN otobüsleri gibi, Acil Fren Asistanı (EBA), Adaptif Cruise Kontrol (ACC) ve Lastik Basıncı Monitörü (TPM) gibi geniş bir yardım yelpazesine sahip. Yeni servis aralığı hesaplayıcısı, servis tarihleri ve parça aşınmasını izleyip tahmin ederek aracın kullanılabilirliğini arttırıyor.



Patentli Tube-in-tube teknolojisi, güvenliği en üst seviyede sunuyor



Yeni MAN Lion’s Coach tasarımcıları; sürücü kokpiti, yolcu bölmesi, bagaj taşıma alanı ve tahrik ünitesinin fonksiyonel alanlarını net bir şekilde ayırmaya odaklandı. Görünüme ek olarak, bu ayrıştırma; bakım kolaylığı sağladığı gibi, hasar gören parçaların hızlı bir şekilde ve büyük maliyetler oluşturmadan değiştirilebilme avantajı da sağladı. Üretimde kullanılan yeni malzemeler ve üretim süreçlerindeki geliştirmeler ile Yeni MAN Lion’s Coach, daha hafif ve daha da sağlam hale getirildi. 9 Kasım 2017 tarihinden itibaren yeni onaylanan tüm II. ve III. Sınıf otobüsler için geçerli olan ECE R66.02 standardında, devrilme durumunda otobüs içerisinde bir yaşam alanına ihtiyaç duyulacak. Bu alanın oluşabilmesi için aracın iskelet yapısı, yolcuların hayatta kalma alanını korumaya yönelik daha fazla enerji absorbe edebilmeli. MAN bu yasal gerekliliklere uymak için yüksek mukavemetli çelik parçaları araç iskeletine entegre ediyor. B sütununda ve aracın arkasında rulo bar (kuşak) için patentli Tube-in-tube teknolojisi kullanıyor ve bu önlemlerin her ikisi de gerekli yapı gücü sağlayarak, bir çarpışmadan kaynaklanan enerjinin optimum düzeyde absorbe edilmesini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Yeni MAN Lion's Coach'ın kaza durumunda yüzde 50 daha fazla çarpma enerjisini absorbe edebileceği anlamına geliyor”.







MAN, KAMYON PAZARINDA DARALMAYA KARŞIN PAZAR PAYINDAKİ ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR



Türkiye kamyon pazarında Ekim sonu itibari ile %11 ile çift haneli pazar payına ulaşan MAN, ithal kamyon pazarındaki geleneksel liderliğini de sürdürdü.



2018 yılında bazı sıkıntıların olumsuz etkilediği 12 ton üstü kamyon pazarında Ekim sonu itibari ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %27’lik bir daralma yaşandığına dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara , sözlerine şöyle devam etti:



“Buna rağmen MAN, 2018 yılının pazar rakamlarına bakıldığında, benzersiz özellikler ve ileri teknolojilerle donattığı araçları ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satış adedini artıran ve Ekim sonu itibariyle %11 ile çift haneli pazar payına ulaşan marka olmayı başarmıştır. İthal kamyon pazarının geleneksel lideri olan MAN, piyasanın tüm olumsuzluklarına rağmen 2018 yılında da ithal kamyon pazarındaki geleneksel liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür.



Türkiye pazarındaki durgunluğun göreceli olarak devam edeceğinin öngörüldüğü bu dönemde, uluslararası nakliye sektörünün güçlü isimlerine yapılan yüksek adetli satışlar sonrasında, özellikle uluslararası nakliye sektörüne odaklanarak müşteriler için cazip teklifler oluşturulmaya başlanmıştır. Pazar payındaki artışın yanı sıra 2018 yılında müşteri memnuniyeti sonuçlarının da her yıl olduğu gibi pozitif gelişim göstermesi ve hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi, MAN’ın uzman kadrosu ile tüketiciye doğru hizmetin verildiğini kanıtlar niteliktedir. Rekabetin çok yoğun yaşandığı pazarda MAN, yüksek kalitesi, müşteri odaklı çözüm önerileri, ihtiyaca özel hazırlanan ürün çeşitliliği ve yaşam boyu iş ortaklarının yanında olması ile müşteri memnuniyetinde de rakiplerinden bir adım öne çıkmaktadır.



Euro6C ile teknolojik öncülüğümüzü bir kez daha tescil ettiğimiz pazarda, sektörün ihtiyaç duyduğu araç tipine ve versiyonlarına herhangi bir tadilat gerektirmeden cevap verebildiğimiz geniş ürün yelpazemiz ile; önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde yeni teknolojiler, yeni ürünler, kapsamlı hizmetler ile yeni lokasyonlarda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.



MAN, Türkiye kamyon pazarına olan inancı ile tüketicilerin ihtiyaçlarını en doğru, en efektif araçlarla karşılamaya ve müşteri odaklı satış organizasyonu ile her alanda öncü ve lider marka olmaya 2019 yılında da devam edecektir”.



MAN TOPUSED, GLOBAL PAZARLARLA İŞBİRLİĞİNE, 2018’DE DE DEVAM ETTİ



MAN TopUsed, daralan 2. el piyasasında uluslararası pazarlarla işbirliğini geliştirerek müşterilerine destek olmaya devam ediyor. 2018 yılında yapmış olduğu otobüs satışlarının %60’ını, kamyon/çekici satışlarının ise %35’ini yurt dışına satma başarısını gösteren MAN TopUsed 2018 yılını toplam 600 satış rakamı ile kapatacak.



MAN TopUsed Türkiye’nin, MAN Almanya merkez ve global pazarlar ile işbirliğini her geçen gün arttırdığını vurgulayan M AN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal , 2018 yılında yurt dışına yapılan satışların daha da önem kazandığına işaret ederek şöyle konuştu:



“Halen Ankara merkez fabrika, İstanbul Asya ve Avrupa yakaları, Ankara Kayaş, İzmir ve Konya’daki ilave satış noktalarımız ile birlikte Türkiye’de toplam 6 şubemizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. En kısa zamanda Mersin bölgesine ilave bir satış noktası açmak hedefimiz bulunmaktadır.



MAN TopUsed, sıfır satışlarda vermiş olduğu takas destek hizmetinin yanı sıra marka ayrımı gözetmeksizin serbest alımlar da yapmaktadır. Ayrıca takasa alınan veya serbest alım yapılan araçlar, bağımsız ekspertiz raporları ile desteklenmektedir.



Seçilen 2. el MAN marka araçlarımız da, sıfır araçlarımızda olduğu gibi komple bakım paketli ve garantili olarak satışa sunulabilmektedir. Müşterilerimize, uzatılmış araç garantileri, özel finansman çözümleri, uygun onarım ve bakım sözleşmeleri ile araç modifikasyonları gibi kişiye özel hizmetler sunarak, istedikleri araca, istedikleri şartlarda sahip olmalarını sağlıyoruz. TopUsed olarak, hem 2. el araçlar, hem finansal açıdan sunduğumuz avantajlarla, aracını yenilemek isteyen bireysel müşterilerimiz ve filosunu yenilemek isteyen kurumsal müşterilerimize de, çok önemli takas imkanları sağlıyoruz.



Dünyanın en önemli ağır ticari araçlar 2. el pazarlarından biriyiz



Türkiye, Avrupa ve Dünya’nın en önemli ağır ticari araçlar 2. el pazarlarından birini oluşturuyor. İlgili sektörler için de çok önemli bir unsur olan Türkiye ağır ticari araçlar 2. el pazarının en önemli ihtiyacı olan, kurumsal güvenceyi dürüst ve şeffaf bir yapı ile karşılayarak sektörüne öncülük eden MAN TopUsed, müşteri odaklı yaklaşımı ile fark yaratmıştır. MAN TopUsed ile birlikte kurumsal markalara yönelik güven ve talepte kaydedilen önemli artış ise sektördeki diğer marka temsilcilerini de kendi 2. el organizasyonlarını kurmaya zorlamaktadır. Bir anlamda rekabet ve yeniliklerle, 2. el pazarındaki bu olumlu ve önemli gelişmelere öncülük ediyoruz.



2. elde geri alım garantili satışlar



2. el piyasasında bir ilk olarak başlatılan geri alım garantili satışlara 2018 yılında da devam eden MAN TopUsed, araçları müşteriye satış işlemi öncesi teknik ekspertize tabi tutmakta, hem de bu bulguları bağımsız ekspertiz raporları ile desteklemektedir. Böylelikle aracın teslim anındaki kondisyonu ile ilgili müşteriler ile tam mutabakat sağlanabilmektedir.



2. el kamyon & çekici pazarı



Özellikle yılın 2. Yarısında hareketlenen döviz kurları ve yükselen kredi faizleri yılın ikinci 6 aylık bölümündeki satış adetlerini ciddi oranda etkilemiştir. MAN TopUsed 2. el piyasasındaki bu durgunluğu yurt dışı satışları ile bir nebze de olsa kompanse edebilmiştir. Bu bağlamda MAN TopUsed, yılın ilk 6 aylık bölümünde satışlarının %10’unu yurtdışına gerçekleştirirken, ikinci yarıda ise bu oran %80’e ulaşmıştır.



2. el otobüs pazarı



Bir taraftan hızla artan döviz kurları, diğer taraftan geçmişte alınan döviz bazlı kurların yurt içi taşıma fiyatları ve maliyetleri ile adeta karşılanamayacak durumda olması, şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörünü her geçen gün daha da zora koşmaktadır. Diğer taraftan artan maliyetler bireysel otobüsçüyü tamamen sektör dışına itmiştir. Gerileyen yurtiçi pazarını, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Bosna, İtalya, Makedonya, Polonya ve daha birçok ülkelere yapmış olduğu ihracat ile kompanse eden MAN TopUsed, 2018 yılında yapmış olduğu toplam satışların %60’ını ihraç edebilme başarısını göstermiştir. Bunu yaparken müşteri istekleri ve beklentilerini de göz önüne alan MAN TopUsed koltuklandırma, iç süsleme, WC montajı gibi birçok modifikasyonu kendi yetkili servis ağında gerçekleştirebilmekte ve müşteriye özel çözümler sunabilmektedir”.







MAN, SUNDUĞU SATIŞ SONRASI HİZMETLER BAŞARISI İLE DE FARKINI ORTAYA KOYUYOR



Rekabetçi yaklaşımı ve başarılı çalışmaları ile Satış Sonrası Hizmetler alanında da fark yaratan MAN’ın Türkiye’de geliştirdiği Servis Yönetim Sistemi Management Information System for After Sales – MI4A ise gurup bünyesindeki diğer ülke operasyonlarından da yoğun ilgi görüyor.



“Türkiye’de araçlarımızın üstün nitelikleri ile olduğu gibi MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler bölümümüz de rekabetçi yaklaşımı ile her geçen gün müşteri tercihlerinde pozitif yönde etkinliğimizi daha da geliştiriyoruz” açıklamasında bulunan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu , konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Müşterilerimizin etkilendiği böylesine dönemlerde, ihtiyaçlarının en doğru şekilde ve zamanında karşılanmasının değeri de daha çok ortaya çıkıyor. Biz de Satış Sonrası Hizmetler olarak böylesine önemli süreçlerde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını MAN orijinal parça kalitesi ve güvencesiyle, üstün, yetkin hizmet yaklaşımımız ve rekabetçi bakım ve onarım paketlerimizle en ideal şekilde karşılıyoruz.



Uzatılmış garanti ve bakım paketleriyle öngörülebilir araç giderleri



Biz öne çıktığımız sorunsuz ve arızasız araç konusundaki farkımızı, daha da arttırma hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu süreçte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de MAN Yetkili Servislerimizde, bakımlar ve arıza önleyici ekspertizler üzerinde odaklandırıyoruz. Bununla birlikte, şirketlerimizin gelecek planlamasında finans tablolarında sürprizleri ortadan kaldıran, araç giderlerini öngörülebilir kılan çok geniş bir bakım paketi ve uzatılmış garanti seçeneklerimiz tercih seçeneğimiz var. Örneğin Comfort Bakım Paketimizde, sözleşme yönetimi dahilinde rutin bakım sunarken, ComfortPlus Bakım & Yürür Aksam Uzatılmış Garantisi (Yürür Aksam Uzatılmış Garantisi, tüm aracı kapsayacak şekilde genişletilebilir) sunuyoruz. ComfortSuper Aşınan Parçalar Dahil Onarım & Bakım paketinde ise bakımların yanı sıra bir aracın olağan tüm ihtiyacı olan Aşınan Parçalar ve Tüm Araç Onarım hizmetlerini de bir bütün halinde sunuyoruz.



Hem otobüslerimizde, hem de çekici ve kamyonlarımızda araç bakım bilgisayarlarımız, müşterimizin kullanım koşullarına uygun en doğru bakım zamanlamasını öneriyor. Yapılan tüm bakımlar araç bilgisayarında saklanıyor. Dolayısıyla MAN Yetkili Servis bakımlarında, tüm geçmişi ile araç bilgilerine güvenilir şekilde ulaşmak mümkün oluyor ve bu de ikinci el değerlerinde çok önemli kazanımlar sağlıyor.



Servis yönetim sistemimiz MI4A, diğer ülkelerden de talep görüyor



Servislerimiz, çağın tüm gereklerine uygun bir bilgi işlem ağı ile merkezi teknik desteğimize sahipler. Bununla birlikte bu yıl, Türkiye’de servis yönetim yazılımını da değiştirdik, daha da geliştirdik. Bizim geliştirdiğimiz MI4A - Management Information System for After Sales adındaki yeni servis yönetim programımız oldukça başarılı sonuçlar verdi ve MAN’ın diğer ülke organizasyonundan talepler gelmeye başladı. MI4A, birçok yönetimsel avantajlarının yanı sıra daha hızlı ve ileri raporlama olanakları sunuyor, arıza kodları tüm müşterilerde çok hassas ve yakından izleniyor. Sistemde tespit ettiğimiz genel kullanım kusurları hakkında müşterilerimizi önceden uyarabiliyoruz. Müşterimizin yararına olacağını tespit ettiğimiz olası her değişikliği, servis ziyaretleri sırasında ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Bununla birlikte tüm işlemlerin yapılması genel merkezden anlık izlenerek, servislerimiz kalite değerlendirmesinden geçiriliyor, notlandırılıyorlar. Bu notlara de göre destek primleri alıyorlar. Merkezdeki Bölge Yöneticilerimizin başarılarını da, bölgelerindeki servis hizmet kalitesine göre değerlendiriyoruz.



‘Yalın İş’ çalıştaylarımızla tüm iş süreçlerimizi daha da geliştirdik



2018 yılında ‘Simplifying Business – Yalın İş’ sloganı altında bir iç süreç değerlendirmesi yaptık. Müşterilerimizin bizden aldıkları araçlara değil, tamamıyla kendi işlerine odaklanabilmeleri için düzenlemelerimizi daha da mükemmelleştirdik. Çalıştaylar sonucu ulaştığımız hedefleri sonuçlandırarak, organizasyonumuzu daha da diri ve etkin hale getirdik, formaliteler konusunda daha da yalın hale geldik. Yeni yönetim sistemimiz ve bilgi işlem tekniklerinin sağladığı gelişmiş olanaklarımız ile de; müşterilerimize hissettirmeden ileri destek ve sorunsuz araç kullanımı yolunda önemli aşamalar kaydettik.



MAN Orijinal Yedek Parçalar için dönemsel kampanyalar



2019 yılında da; üstün hizmet kalitemiz ile birlikte uygun fiyatlı parçalara ulaşım sağlamak için yılın belli zamanlarında farklı parça gruplarına yönelik kampanyalar düzenleyerek, müşterilerimize avantajlar sunmaya devam edeceğiz”.



Bir Bakışta MAN Bakım Paketlerinin Müşterilerimiz için Avantajları:



· Mali planlama güvencesi: Değişken maliyetler yok

· Aracın teknik donanımlarının optimum ayarlanması sayesinde düşük yakıt tüketimi

· Eğitimli MAN servis personeli tarafından tekniğine uygun yapılan bakım ve onarım sayesinde daha yüksek çalışma güvencesi ile daha yüksek güvenliğin sağlanması

· İkinci el değerinde artış imkanı

· "One stop shopping" zaman kazandırır ve yönetimsel yükü hafifletir, fatura kontrolü, garanti ve şikayet talepleri tek bir noktadan yürütülür













