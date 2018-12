BMC’den ihracat rekoru

Anasayfa » Otobüs

18 Aralık 2018, 14:30

Türkiye’nin Yerli ve Milli Gücü BMC, Otobüsleriyle İhracat Atağında

Şehir içi otobüs segmentinde Türkiye’nin ilk ihracat yapan üreticisi olan ve 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren BMC, yeni bir ihracat başarısına imza attı. İngiltere, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Katar, Güney Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden oluşan geniş ihracat ağıyla dikkat çeken BMC, Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan’ın Eylül ayında açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini de kazandı. BMC, 2019 yılında yapacağı teslimatlarla, yine kendisine ait olan “En yüksek adetli CNG otobüs ihracatı” rekorunu da kırmış olacak.“BMC olarak, ilklerin markası olma özelliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2018, gerek yeni kamyon ailemiz TUĞRA’nın dünya sahnesine çıkması, gerekse otobüs ailelerimizin başarılarıyla taçlandırdığımız bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.000 adet otobüs teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise ilk 10 ayda 700’e yakın farklı özelliğe sahip araç teslim ettik. Üretime başladığımız ilk yıldan bu yana 300.000 adedi geçen araç üretimimizle Türkiye ekonomisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlamayı başardık. 2019’un başında devreye alacağımız son teknoloji üretim tesislerimizle, sektördeki gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.”Sahip olduğu hızlı ve esnek üretim yapısını yıllık 1.800 adet otobüs üretim kapasitesi ile destekleyen şirketin otobüs aileleri Neocity, Procity ve Neoport, sıra dışı özellikleriyle hem Türkiye’de, hem de dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.Hem yolcu, hem de sürücü konforunu en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanan Neocity şehir içi otobüs ailesinin tüm üyeleri, kullanım alanları ve kullanım ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji farklı teknik ve fonksiyonel özelliklerle kendi alanda fark yaratıyor. Neocity, şehrin en dar sokaklarına bile uygun olmasının yanı sıra, artan manevra kabiliyeti ve yol tutuşu ile üstün sürüş konforu ve yolculuk keyfi sunuyor. Sınıfının en iyi yolcu kapasitesine sahip Neocity Ailesi, şehir içi ulaşımda pazar lideri olmanın yanı sıra, Busworld Akademi 2017 En İyi Tasarım Ödülü’nün de sahibi.Çağdaş ve yenilikçi bir tasarımla hayata geçirilen Procity otobüsler, yaşlı, çocuklu ve engelli yolculara rahat ve güvenli inip-binme imkanı sağlayan tam alçak tabanlı yapısı, manuel katlanabilir engelli rampası ve duraklarda kaldırım hizasına kadar yana yatma özellikleri ile konforlu ve güvenli şehir içi seyahat imkanı sağlıyor. Her şart ve koşulda hizmet vermek için benzerlerine kıyasla çok sayıda teknik ve fonksiyonel özellikle donatılmış olan Procity otobüsler, yurtiçinde İzmir, Bursa, Mersin, Antalya; Yurtdışında ise Londra, Birmingham, Bükreş, Sofya ve Prag gibi büyükşehirlerde başarı ile hizmet veriyor. Ayrıca, Procity’nin körüklü versiyonu Milano’da kullanılıyor.Yerli ve milli mühendislik dehasıyla tasarlanan Neoport apron otobüsleri, 14 metre tam alçak tabanlı yapısı ve yolcu iniş/binişleri için her iki yöne yatabilme özelliği ile havalimanlarının yeni müdavimi olmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda öncelikle İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak olan Neoport’lar, sonrasında tüm Türkiye havalimanları başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde kullanılan tek yerli ve milli apron otobüsü olacak. Her birinin 10.500 kilogramlık yük kapasitesi olan ön ve arka aksları sayesinde 109 kişiye kadar taşıma kapasitesi bulunan Neoport apron otobüsü, yolcu kapasitesi ile sınıfının lideri konumunda.