Brisa, yenilikçi filo ürünleri ve hizmetleriyle yüksek verimlilik ve kârlılık için filo buluşmaları gerçekleştirdi

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

18 Aralık 2018, 13:40

“Sahadabiriz” vizyonuyla işortakları, çalışanları ve müşterileriyle birçok platformda bir araya gelen Brisa, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Artvin ve Trabzon’da filo buluşmaları gerçekleştirdi.

400’e yakın filonun katıldığı buluşmalarda Brisa yöneticileri lastik sektöründeki gelişmeleri, yenilikleri ve Profleet’in sunduğu çözümleri filo yöneticileri ve çalışanlarına aktardı.Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, “sahadabiriz” vizyonuyla düzenlediği filo buluşmalarını Türkiye genelinde Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Artvin ve Trabzon’da yaklaşık 400’e yakın filonun katılımıyla gerçekleştirdi. Filo yönetiminde performans ve verimliliği önemli ölçüde artıran Profleet çözümlerinin aktarıldığı toplantıda, lastik sektöründe yaşanan gelişme ve yenilikler de konuşuldu.Ürün gamı ve inovasyonlarıyla Brisa’nın filolara birçok çözüm ve hizmet sunduğuna değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Profleet çatısı altında, uzun yıllardır müşterilerimizin filo operasyonlarına önemli bir değer kattık. Kaplama ve geri dönüşüm süreçleri de dahil olmak üzere lastiklerin ömrü boyunca doğru yönetimi sayesinde elde ettikleri performans ve verimlilik hem ekonomik hem de çevresel bir değere dönüştü. Brisa olarak bu değerler odağında paydaşlarımızla birçok farklı platformda buluşuyor, onlara hizmet ve inovasyonlarımızı anlatıyoruz. “Sahadabiriz” vizyonumuzun bir parçası olan bu buluşmalarla aynı zamanda onları dinliyor, ihtiyaçlarını belirliyor ve bu doğrultuda çözümler üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tür etkinlikleri artırarak paydaşlarımızla daha fazla bir araya geleceğiz.” açıklamasında bulundu.Brisa yöneticileri, düzenlenen buluşmada sektördeki teknolojik yeniliklerle üretilen yeni kamyon ve otobüs lastikleri hakkında filo yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendirerek, Profleet lastik tasarruf modelinin filolara sağladığı kolaylıkları da aktardı.Profleet ile filo yönetim çözümleri sunuluyorBrisa tarafından filo yönetim çözümlerini tek çatı altında birleştirmek amacıyla geliştirilen “Profleet filo yönetim çözümleri” kapsamında, filo müşterilerinin operasyonel maliyetlerinde maksimum tasarruf sağlanmasına yönelik sürdürülebilir çözümler sunuluyor. Söz konusu çözümlerle filoların sosyal, ekonomik ve çevresel katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.