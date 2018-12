Anasayfa » Piyasa

BKM Lojistik yeniden Volvo Trucks dedi

17 Aralık 2018, 16:04

Türkiye’den Avrupa’ya uluslararası taşımacılık yapan, özellikle Türkiye-İngiltere arasında yapılan taşımalarda uzmanlaşan BKM Lojistik, 23 yıl aradan sonra yenidenVolvo Trucks dedi.



2018 yılında önemli bir performans sergileyen BKM Lojistik, filosunu güçlendirmek için 30 yeni Volvo FH 540 çekici ile filosunu büyüttü.



6 Aralık’ta gerçekleşen teslimat törenine, BKM Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Edip Bakımcı, BKM Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bakımcı ve Fuat Bakımcı ile Temsa İş Makinaları Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya, Marmara Bölge Müdürü Bora Gür, Marmara Bölge Satış Yöneticisi Ufuk Ulus, Volvo Finansal Hizmetler Leasing Genel Müdürü Ertan Çolak ve Volvo Finansal Hizmetler Bölge Müdürü Emrah Barış katıldı.



Teslimat töreni sonrası açıklamalarda bulunan BKM Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Edip Bakımcı, Volvo Trucks kalitesine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Temsa İş Makinaları yöneticilerinin fiyat ve işbirliği gibi noktalarda yaklaşımları araç tercihimizde etkili oldu. Şu an gayet memnunuz. İlerleyen dönemlerde de filomuza Volvo Trucks araçlar katarak büyümeyi hedefliyoruz. 23 yıl aradan sonra tekrar iş birliğine gitmemiz bizim için önemli.”



Temsa İş Makinaları Kamyon Satış Grup Müdürü Kıvanç Kızılkaya da yaptığı konuşmada, yapılan iş birliğinin; BKM Lojistik, Temsa İş Makinaları ve Volvo Finansal Hizmetler’in ortaklığında gerçekleşen bir proje sonucu ortaya çıktığını belirtti. Temsa İş Makinaları olarak müşteri odaklı çalıştıklarını anlatan Kızılkaya konuşmasına şöyle devam etti: “Temsa İş Makinaları olarak amacımız yalnızca kamyon satmak değil, müşterilerimizin çözüm ortağı olmak istiyoruz. Uluslararası nakliye sektöründe müşteri algısı yüksek olan Volvo Trucks markamızla da her zaman müşterilerimizin yanında ve yakınındayız.”



Yaptığı konuşmada, teslimatı yapılan kamyonların, yapılan iş ve çalışacağı ülkeye göre özelleştirilebildiğini belirten Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Müdürü Bora Gür ise şunları dile getirdi: “Terzi usulü çalışan bir firmaya terzi usulü çalışan çekiciler yaptık. Lastik yüksekliğinden içindeki rengine kadar bütün özelliklerini tek tek irdeleyerek ilerledik. Yüksek beygir gücüne sahip lokomotif serilerimizden olan Volvo FH 540 çekicileri üst yapıyla birlikte en uygun şekilde kullanılabilmesi için özel olarak tasarladık. Sürücü için hem konfor hem de güvenlik açısından özel düzenlemeler yaptık. BKM Lojistik burada sadece filosuna değil, çalışanına da yatırım yaptı. Kısaca özetleyecek olursak birlikte ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çekicileri tasarladık. Bundan sonrasında da satış sonrası hizmetlerimizle her zaman yanlarında olacağız.”