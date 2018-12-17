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Mercedes-Benz Türk’ün hukuk ekibi en iyiler arasında

Mercedes-Benz Türk’ün hukuk ekibi en iyiler arasında

Tarih 17 Aralık 2018, 15:31

Mercedes-Benz Türk’ün Hukuk Ekibi, The Legal 500 kapsamında GC Powerlist Turkey Teams’e seçildi.


30 yılı aşkın süredir yapılan değerlendirmeler ile dünyanın en büyük şirketlerindeki Hukuk Müşavirlikleri analiz edilerek en iyiler belirleniyor.

Mercedes-Benz Türk, kazandığı başarılara bir yenisini daha ekledi. 30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki hukuk şirketlerini ve şirket içi hukuk departmanlarının çalışmalarını analiz eden The Legal 500, 2018 yılında Mercedes-Benz Türk’ün Hukuk Ekibi’ni GC Powerlist’e dâhil etti. Uluslararası hukuk camiasındaki en etkin profesyonel hukuk insanları ile temas edilen The Legal 500’de yer almaya hak kazananlar GC Powerlist’e ekleniyor.

Mercedes-Benz Türk bünyesindeki Hukuk ve Uyum Ekibi, şirket içerisinde destek departmanı fonksiyonunun ötesinde güvenilir iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor; aynı zamanda şirketin menfaatlerinin korunmasında ve hızlı bir değişim içerisinde olan otomotiv sektöründe şirketin öncü rolünün devamlılığına katkı sağlıyor.

51 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, elde ettiği başarılara Hukuk Ekibi ile bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’nin en iyi şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor.



 

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