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Yeni Citroen Berlingo, 2019 Autobest birincisi

17 Aralık 2018, 13:26

Yeni Citroën Berlingo, Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla, 5 finalisti geride bırakarak "2019 yılının en iyi otomobili" seçildi.



Toplamda 14.076 puan toplayarak Peugeot Rifter ve Opel Combo Life ile birlikte adını zirveye yazdıran Citroën Berlingo, en yakın rakibine 148 puan fark attı.



1996 yılında "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Yeni Citroën Berlingo; Peugeot Rifter ve Opel Combo Life ile birlikte 2019 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe ulaştı. 2018 yılında yollara çıkan otomobiller arasından seçilen 6 finalist arasına girerek mücadele eden Citroën Berlingo, Autobest 2019 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek “Autobest 2019” ödülünü kazandı.



Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller, ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Toplamda 14.076 puan alarak en yakın rakibine 148 puan fark atan Citroën Berlingo zirveye yerleşti.



Bir otomobilin AUTOBEST kazananı olması için, tüketiciler için “satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil” olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Sunduğu fiyat-kalite oranı, satış sonrası, yedek parça bulunurluğu ve çok yönlülük, kazanmak için en önemli kriterler olarak öne çıkarken, tasarım ve yeni teknolojiler de oylamada diğer önemli kriterler.



Binek versiyonu ile Autobest 2019 ödülünü kazanan Berlingo, Berlingo Van modeliyle de Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü’ne (The International Van of the Year Award) ve 2019 French Argus Trophy “Yılın En İyi Hafif Ticari Aracı” ödülüne layık görüldü.



Autobest 2019’u kazanma başarısına ulaşarak bu alanda üçüncü defa büyük ödülü kazanan Citroën, 2002 yılında C3 ve 2018 yılında C3 Aircross modelleriyle Autobest ödülünü kazanmıştı.







