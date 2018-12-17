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Gürcan Karakaş’tan OSD ziyareti

17 Aralık 2018, 12:40

“Türkiye’nin otomobili’ne gereken desteği vermeye hazırız”



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’suGürcan Karakaş, Otomotiv Sanayii Derneği’ni (OSD) ziyaret etti. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen, OSD Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ‘yerli marka otomobil’ projesi hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Ülkemiz otomotiv sanayiinin çatı kuruluşu olarak, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG’un değerli girişim ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Öncelikle Gürcan Karakaş’a bu çok önemli ve milli sorumluluk taşıyan görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de Türk otomotiv sektörünün çatı derneği olan OSD olarak Türkiye’nin Otomobili için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da açık yüreklilikle vurguladık” dedi.



OSD ziyaretinin kendisi açısından da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamada, “OSD’nin Başkan, Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerine otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün barındırdığı önemli fırsatları anlatma ve onların bu konudaki değerli fikirlerini alma imkânı bulduğum için memnun oldum. Bu buluşmaların artması ve hatta gelecekte verimli iş birliklerine dönüşmesi gerek endüstrimiz gerekse ülkemiz açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, 14 büyük üyesiyle otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği’ni (OSD) ziyaret etti. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ‘yerli marka otomobil’ projesi hakkında bilgi verdi.



Gürcan Karakaş’ın küresel otomotiv endüstrisinin en başarılı Türk yöneticilerinden birisi olduğunun altını çizen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alan ve global ölçekte çok başarılı bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz, kendi markasını yaratacak güce ve altyapıya sahip durumdadır. Bu bilinçle, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG’un değerli çalışmalarını yakından takip ediyoruz.Öncelikle Gürcan Karakaş’a bu çok önemli ve milli sorumluluk taşıyan görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de Türk otomotiv sektörünün çatı derneği olan OSD olarak “Türkiye’nin Otomobili” için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da açık yüreklilikle vurguladık” dedi.







