Renault Trucks'ın T çekici telimatları devam ediyor

17 Aralık 2018, 12:28

ADR filosuna yatırım yapan ITT Lojistik, filosuna 9 adet daha Renault Trucks T460 çekici kattı.

Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Ortadoğu’ya uluslararası ve Türkiye’de yurtiçi likit kimyasal, tehlikeli madde ve likit taşımacılığı yapan ITT Lojistik, tamamı ADR’li ve çoğu Renault Trucks çekicilerden oluşan araç filosuna yatırım yapmaya devam ediyor. Yeni teslim aldığı retarderli 9 adet T460 4x2 çekiciler ile ITT Lojistik filosunda bulunan Renault Trucks araç sayısı 35’e ulaşıyor.ITT Lojistik’in yeni araçları Renault Trucks Koçaslanlar Orhanlı Şubesi’nde ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, Genel Müdürü Didem Öztanık, Renault Trucks Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk ve Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Müdürü Erdoğan Seymen’in katılımlarıyla teslim edildi. Tekin Öztanıkteslimat sırasında yaptığı açıklamada; “2012 yılından bu yana Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Yakıt verimliliğinden oldukça memnunuz. Bakım-onarım konusunda ise hem yurtiçi hem yurtdışındaki geniş ve donanımlı servis ağı sayesinde hiç sorunsuz, zaman kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz” diye belirtti.Filoları için yakın gelecekte yeni araç alımı kararını verdiklerine değinen Didem Öztanık; “2018 yılı için hedeflerimizi gerçekleştirerek döviz bazında yüzde 10, TL bazında yüzde 35 büyümeyi başardık. Bu yıl önemli yatırımlara başladık. İhracat ve ithalat taşımalarında önemli adımlar attık. Aylık 100 seferlik ihracat seferimizin yanı sıra ithal taşımaları da yapıyoruz. Araçlarımızın hepsini dolu getiriyoruz. Bu doğrultuda yeni araç alımları da planlıyoruz. Aslında araç yatırımlarımızı 2019 başında yapmayı planlamıştık ancak bu arada Renault Trucks düzenlediği kampanya ile avantajlı fırsatlar sundu. Biz de alımlarımızı biraz öne çekerek bunu fırsata çevirdik” şeklinde açıkladı.Araçlarının gelişmiş özelliklere sahip ve yeni olmasına önem verdiklerini belirten Didem Öztanık; “ADR’li taşımacılıkta filo donanımınız daha da önem taşıyor. Yüksek performanslı araçlar ile yükümüzü güvenle taşıyoruz. Araçlarımızı yenilerken eski araçlarımızın ikinci el değerleri tabi ki yatırım maliyetlerimizi etkiliyor. Bu nedenle Renault Trucks araçlarımızın yüksek ikinci el değeri, filomuzu yenilerken maliyetlerimize katkı sağlıyor” dedi.Didem Öztanık, en büyük maliyet giderlerinin yakıt olduğuna değinerek; “Her türlü taşımacılık işinde yakıt tüketimi, en önemli maliyet kalemidir. Aslında yakıt tüketiminde tasarruf sağlayan bir araç, teknik özelliklerinin gelişmişliğini de işaret ediyor diye düşünüyoruz. ITT lojistik olarak filomuzun aynı spesifikasyonlara sahip diğer araçlarıyla kıyasladığımızda Renault Trucks çekicilerimizde minimum 2 puanlık bir yakıt tasarrufu gözlemliyoruz” şeklinde açıkladı.Tekin Öztanık, 3 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırımla hayata geçirecekleri yeni yatırımları ile ilgili bilgi verdi; “Şubat 2019’da Türkiye’deki yerel sertifikalı tank yıkama merkezimizi açacağız. Tesisimizin Avrupa’nın en iyilerinden biri olmasını hedefliyoruz. Gıda ve kimyasal tankerlerin yıkanmasını yapabilen Türkiye’deki tek olacak bu tesisimiz, aynı zamanda çevreci yapısıyla ön plana çıkacak. Bu kadar güçlü yatırımlar yaparken Renault Trucks gibi iş ortağımız olan markaların gücü de önem taşıyor”Mayıs 2018’de ITT Lojistik’e 12 adet Renault Trucks T çekicileri teslim ettiklerini belirtenKoçaslanlar Otomotiv Orhanlı Müdürü Erdoğan Seymen; “ITT Lojistik, birçok farklı konuda memnuniyetleri sebebiyle filolarını Renault Trucks çekiciler ile geliştirmeye devam ediyor. Zaten araçlar, ITT Lojistik’in deneyimleri ile tekrar tercih ediliyor. Bizler de Renault Trucks ekibi olarak satış sonrası hizmetlerde memnuniyetlerini arttırmak üzere destek oluyoruz. ITT Lojistik, her zaman bakımlarını ekibimizle organize ederek araçlarının ilk günkü performansını korumayı başarıyor. Biz de ihtiyaç duydukları her an en hızlı ve en ideal bakım-onarım hizmetlerini sunarak memnuniyetlerini arttırmayı hedefliyoruz. Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv olarak en büyük görevimiz, müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetlerini gözetmek. ITT Lojistik’in de bu durumdan memnun olarak yine Renault Trucks çekicileri tercih ettiklerine inanıyoruz” dedi.ITT Lojistik, her zaman yeni araç alımlarında Renault Trucks’ın sunduğu Finans Hizmetleri’nden de faydalanıyor. Bu araç alımlarında da finans hizmetleri ve Renault Trucks’ın 31 Aralık’a kadar sürecek 0 faiz kampanyasından faydalanan ITT Lojistik, ÖTV muafiyeti ve KDV indirimi avantajlarını da kullanarak karlı bir araç alımına imza atıyor.