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8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı başladı

8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı başladı

Tarih 14 Aralık 2018, 16:53

SSAB sektörün önde gelen çelik tedarikçilerinden biri olarak yerini aldı.

Türkiye, geniş coğrafyası ve farklı maden kaynakları ile maden ekipmanları üreticileri için özel bir önem taşıyor.

Maden işletmelerinde iş makineleri, kırma eleme makineleri, konveyör bantlar, çeşitli büyüklükte hafriyat kamyonları, damperli kamyonlar kullanılıyor. Bu araç ve ekipmanların hepsi maden sahalarında performanslarını ve güçlerini sonuna kadar zorluyorlar.  Maden işletmeciliğindeki verimliliği kullanılan ekipmanların teknikleri belirliyor. Kullanılan ekipmanların gelişmişliği çalışma güvenliğini de arttırıyor.



Zorlu çalışma koşullarına dayanabilen çelikler üreten SSAB, madencilik sektörüne yönelik ürünleri ile Maden Türkiye 2018  fuarında yerini aldı. SSAB standında farklı kullanım koşullarına dayanıklılık gösteren aşınma direnci çelikler ile özel işlenmeye uygun ürünler sergilendi. Katılımcılara ve ziyaretçileri Hardox ürünleri ile ilgili bilgi verildi. Ziyaretçileri SSAB  standında şirket yetkilisi Dinçer Dinç konuk etti. Dinçer Dinç; SSAB Güney Avrupa, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Aşınma Servisleri Başkanı.



İsveç çelik üreticisi SSAB farklı kullanım için farklı markalarda çelikler üretiyor. Bu ürünlerin en tanınmışı ve inşaat damperlerinin vazgeçilmez ürünü olan Hardox aşınma plakaları.
İnşaat araç ve makinaları, kepçe kovası gibi birçok ataşman ve ekipmanın imalatında kullanılan Hardox un standında  METALON firmasının kova tırnakları da sergilendi.

SSAB avantajları

Uluslararası bir çelik şirketi olarak SSAB; yüksek dayanımlı çelikler üreterek, daha iyi performans ve sürdürülebilirlik için farklı ürünler sunuyor. Gelişmiş Yüksek Dayanımlı Çelikleri (AHSS) ve Su Verilerek Tavlanmış Çelik ürünleri ile (QT), şerit, plaka ve boru ürünlerinin yanı sıra inşaat çözümleri için de küresel pazarda öncü olan SSAB'nin çelik ve hizmetleri ile endüstriyel ürünlerin hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına destek oluyor.

Makine ve ekipmanların daha uzun süre dayanması

Sürtünmeye ve aşınmaya dirençli çelikler, çok geniş bir ürün sınıfı, kalınlık ve genişlik aralığında kendisine özgü karakteristiklerle birlikte sunuluyor. Hangisi seçilirse seçilsin, ürün ve makinelerin aşınma performansını artıracağından, atölyelerin teslimat sürelerini kısaltıyor ve operasyonların verimliliğini arttırıyor. 

Örneğin 6,5 mm'lik en sert kalitedeki Hardox, benzer aşınma koşulları altında 80 mm standart çelikle aynı kullanım ömrüne sahip. Daha ince bir plaka da daha düşük ağırlık, daha fazla yük kapasitesi ve iş açısından daha fazla kar anlamına geliyor.

Maden Türkiye 2018 Fuarı

Maden Türkiye 2018 Fuarı’nın Birinci Gününe Yoğun Ziyaretçi İlgisi Maden endüstrisinin en büyük buluşması olan Maden Türkiye 2018, 8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı tüm sektör profesyonellerini bir araya getirmek için kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı iş birliği ile hazırlanan, 2004 yılından bugüne kadar 30’un üzerinde ülkeden 1.969 katılımcı firma ile birlikte 40.416 yerli ve yabacı ziyaretçi bugüne kadar fuarı ziyaret etti.

Lider markalar, seminerler, açık oturum ve sempozyumlar, en yeni ürün ve teknolojiler ile sektörün nabzını tutan Maden Türkiye 2018 Fuarı, 13-15 Aralık tarihlerinde 10:00 – 19:00 saatleri ve 16 Aralık tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

 

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