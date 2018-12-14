Eksa ölçü dışı yükleri Renault çekicilerle taşıyacak

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14 Aralık 2018, 13:45

Uluslararası taşımacılığın tecrübeli ismi Ekrem Karaoğlu, 2018 yılı araç yatırımlarını, Eksa Uluslararası Taşımacılık filosuna aralık ayında kattığı 5 adet Renault Trucks T 460 4x2 çekici ile tamamladı.













Eksa’nın uzmanlık alanı





Yeni çekicilerimizde 460 Bg’lik 4x2 Renault Trucks T’nin doğru tercih olduğunu düşünüyoruz. Bu tercihte Renault Trucks’ın özellikle satış sonrası hizmetler alanında Türkiye ve Avrupa’daki yaygın ve etkin ağı ile birlikte düzenlenen satış kampanyaları etkili oldu.

2019 yılı ve sonrasına yönelik olarak tedbirli bir iyimserlik içindeyiz. Hayat devam edecek, yatırım ve üretim sürecek. Daha iyi işletmecilik, daha kaliteli ve dikkatli bir taşımacılık yapacağız.

Türkiye’ye yatırım yapan önemli firmaların makina ve ekipmanlarını ülkemize taşıdık, taşıyoruz. Türkiye’de makina ve ekipman sanayinin gelişmesi de ölçü dışı yüklerin yurtdışına yönelik taşınmalarını arttırdı. Filomuzu geliştirerek ve gençleştirerek, ölçü dışı yükü olan firmalarla iş birliklerimizi arttırarak önümüzdeki yıl ve yıllarda uzmanlık alanımızda daha etkili olacağız.”





























Uluslararası taşımacılıkta gabari dış yüklerin taşınması özel bir uzmanlık ve özel ekipmanlar, lisanslar, uzman sürücüler, tecrübeli escort ve yükleme-boşaltma elemanları gerektiriyor. Bu alanda uzmanlaşan Eksa, yeni Renault Trucks çekicilerle filosunda öz mal çekici sayısını 38’e, yarı römork sayısını da 60’a yükselterek 2019’a hazırlanıyor.Teslimat töreni sırasında çalışmaları hakkında bilgi veren Ekrem Karaoğlu, şunları söyledi:“Avrupa’nın tüm ülkelerinden Türkiye, İran ve Asya ülkelerine özel ölçü ve ağırlıktaki yükleri taşımada uzmanlaştık. Gereken sertifika ve belgelerimiz var. Özellikle üretim yatırımlarına yönelik imalat makinaları, tezgahlar, bazı iş makinaları gibi bölünmez yükleri taşıyoruz. Taşıdığımız yüklerin büyük bir bölümü ağırlıktan çok, boyutları ile izin verilen ölçülerin dışında, Bu nedenle 4x2 çekici ve özel yarı römorklar kullanıyoruz.