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Jaguar I-PACE güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı

14 Aralık 2018, 11:46

Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’uI-PACE, Euro NCAP çarpışma testlerinden tam not aldı.

Bağımsız güvenlik derecelendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerini en yüksek puan olan 5 yıldızı alarak tamamlayan I-PACE, yollardaki en güvenli araçlardan biri olduğunu kanıtladı. I-PACE, yetişkin yolcu güvenliğinden% 91, çocuk yolcu güvenliğinden% 81 ve yardımcı güvenlik sistemlerinden de % 81 başarı puanı alarak testleri tamamladı. I-PACE aynı zamanda hem yan bariyer çarpışmasından hem de daha şiddetli yan direk testinden olabilecek en yüksek puanı almayı başararak, yolcuların kritik vücut bölgelerinde de etkili bir koruma sağladı.



Tamamen hafif alüminyum gövdeye sahip olan I-PACE, Jaguar’ın otomotiv endüstrisinde ilk kez kullandığı bir üretim teknolojisi ile üst düzey güvenlik sunuyor. Kritik çarpışma noktalarında kullanılan alüminyum alaşımlar çok daha kuvvetli bir gövde yapısı sunulmasını sağlıyor. I-PACE’in alüminyum gövdesi sunduğu yüksek mukavemet ile iç mekanda ihtiyaç duyulan koruma ortamını sağlıyor.



Yolcuların olduğu kadar yayaların güvenliğine de önem veren Jaguar, I-PACE’de kaza anında yükselen kaput ile yaya ve bisikletlileri algılayan, acil durumlarda otomatik olarak fren yapan Otonom Fren Sistemi gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerine de yer veriyor. I-PACE aynı zamanda 20 km/s hıza kadar, yayaların elektrikli otomobilin geldiğini algılayabilmesi için özel bir ses de çıkaran Sesli Uyarı Sistemi’ne de sahip. Ayrıca Yönlendirme Destekli Adaptif Hız Sabitleme, Kör Nokta Uyarıve 360° Park Yardımı gibi gelişmiş sistemler deI-PACE’de sunulan sürücü destek sistemleri arasında yer alıyor.



Jaguar’ın PACEailesinin üç üyesi E-PACE, F-PACE ve I-PACE’in Euro NCAP testlerinde en yüksek puan olan 5 yıldıza sahip olması, markanın güvenli aile araçlarıüretmek için gösterdiği kararlılığı bir kez daha ortaya koyuyor.



