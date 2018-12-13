Renault Trucks T serisi çekici 2018 yılı teslimatları devam ediyor

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13 Aralık 2018, 19:18

Filosunu güçlendiren ve gençleştiren İTT /İstanbul Tank Taşımacılık filosuna 9 adet Renault Trucks T serisi 460 Bg’lik 4x2 Euro 6 çekici katıldı. Yeni çekicilerin teslimatı Renault yetkili bayi Koçaslanlar Otomotiv’in Orhanlı tesisinde yapıldı. İTT ve Renault yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.





Öztanıklar yeni çekicileri baba - kız birlikte teslim alarak taşımacılıkta 2. jenerasyona geçiş hazırlıklarınada bir örnek oluşturdular.







Özel uzmanlık alanı olarak tank konteyner taşımacılığını seçen ve bu alanda uzmanlığını ve hizmet etkinliğini artırarak yoluna devam eden İTT 2018 yılı bitmeden filosuna 9 adet çekici ekledi. Yeni çekiciler ADR sertifikalı konteynır taşıma amaçlı yarı römorklarla kimya, gıda sektörü başta olmak üzere sıvı yük taşıma amaçlı tank konteynır ile ihracat ve ithalat yapan tüm sektörlere hizmet verecekler. Çekicilerin Orhan’lıda yapılan teslim törenine Renault Trucks Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk, Koçaslanlar Otomotiv Şube Müdürü Erdoğan Seymen İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve İTT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık katıldı.



Tekin ve Didem Öztanık teslimat sırasında İTT’nin çalışmaları ve iş ve kalite anlayışı hakkında bilgi verdiler.



Tekin Öztanık Renault Trucks'ı tercih etmelerinin nedeni olarak araç kalitesi ve daha önce yaptıkları satın almalarla filoda çalışan araçların güvenlik performansı, yakıt tüketimleri kalitesinden işletmenin konfor, güvenlik ve trafikte saygınlık oluşturması sürücülerin memnuniyetinin etkili olduğunu ifade etti. Filoda bulunan Renault Trucks araçların ikinci el değer, işletme gideri, yakıt tüketimi satış sonrası hizmetler açısından kendilerini memnun ettiğini bu yıl gerçekleşen 12 adetlik alımın ardından 9 adetlik ikinci alımla yılı 19 adetle tamamladıklarını söyledi.













Hizmet kalitesi, müşteriye güven verme tam denetimle hizmet sağlamak için ADR’li öz mal çekici ve yarı römork kullandıklarını yarı römorkların 20, 30, 35 ve 40’lık konteynerlere uyumlu açılır şasi olmasının güvenli ve etkin taşıma yapmalarını sağladığını belirtti. Filoda öz mal yatırımlarda mümkün olan en yüksek oranda öz sermaye kullanmayı tercih eden İTT son 9 adetlik alımda Renault Trucks’ın "Sıfıra Sıfır Fiaz kampanyası"nın da etkili olduğunu ifade etti ve bu kampanyadan da kısmi oranda yararlandık dedi.



İTT 2019 yılının ilk aylarında yeni bir dönem başlatıyor. En ileri standartları gıda ve kimyasal tanklarını ayrı istasyonlarda ayrı ekipmanlarla yıkamaya uygun uluslararası alanda geçerli sertifikaya sahip yeni bir tesisi hizmete alacaklarını bu tesisin İTT ile birlikte tüm piyasaya hizmet vereceğini de ifade etti. Yıkama tesis Türkiye'nin en gelişmiş tesisi olacak.



İTT lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık taşıma ve trafik güvenliği çevre ve müşterinin isteklerinin karşılanması ve müşteri ile sürekli bilgi paylaşımı içinde olmayı bir çalışma prensibi edindik. İTT bünyesinde özelleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz yazılım ve uygulamalarla taşıma hizmetinde bilgi teknolojilerini etkin biçimde müşterimizle bilgi paylaşımı temelli olarak kullanıyoruz. Ayrıca sürücülerimize en iyi imkanı sağlamak ve özellikle araç sürücü uyumunu ve sürücülerin sağlıklı huzurlu ve dinç şekildi araç kullanmasını için yeni bir program sistemi üstünde çaşıyoruz. Bu program aşamalı olarak devreye girmeye başadı diyerek bilgi verdi.

















