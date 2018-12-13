Renault Trucks T çekici teslimatları devam ediyor

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13 Aralık 2018, 19:18

Filosunu güçlendiren ve gençleştiren İTT /İstanbul Tank Taşımacılık filosuna 9 adet Renault Trucks T Serisi 460 Bg’lik 4x2 Euro 6 çekici daha katıldı. Yeni çekicilerin teslimatı, Renault yetkili bayi Koçaslanlar Otomotiv’in Orhanlı tesisinde gerçekleşti.





Tekin ve Didem Öztanık, yeni çekicileri baba - kız birlikte teslim alarak, taşımacılıkta ikinci jenerasyona geçiş hazırlıklarına da bir örnek oluşturdular.







Özel uzmanlık alanı olarak tank konteynır taşımacılığını seçen ve bu alanda hizmet etkinliğini artırarak yoluna devam eden İTT'nin yeni çekicileri; ADR sertifikalı olarak, kimya, gıda sektörü başta olmak üzere sıvı yük taşıma amaçlı tank konteynır ile ihracat ve ithalat yapan tüm sektörlere hizmet verecekler.



Çekicilerin teslim töreninde Renault Trucks Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk, Koçaslanlar Otomotiv Şube Müdürü Erdoğan Seymen, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve İTT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık hazır bulundular.



Tekin ve Didem Öztanık teslimat sırasında İTT’nin çalışmaları ve iş ve kalite anlayışı hakkında bilgi verdiler.



Geçen yıl 12 adetlik Renault Truckc çekici alımı yaptıklarını açıklayan Tekin Öztanık; Renault Trucks'ı tercih etmelerinde araç kalitesi ile daha önce satın alınan ve filoda çalışan araçların güvenlik, performans ve yakıt tüketimleri ile birlikte işletmeye güvenlik ve trafikte saygınlık kazandırması ve sürücülerin memnuniyetinin etkili olduğunu ifade etti.













Filo yatırımlarında mümkün olan en yüksek oranda öz sermaye kullanmayı tercih eden İTT'nin son 9 adetlik araç alımında Renault Trucks’ın "Sıfıra Sıfır Fiaz kampanyası'nın da etkili olduğunu ve bu kampanyadan kısmi oranda yararlandıklarını söyleyen Tekin Öztanık; hizmet kalitesi, müşteriye güven verme, tam denetimle hizmet sağlamak için ADR’li öz mal çekici ve yarı römork kullandıklarını, yarı römorkların 20, 30, 35 ve 40’lık konteynerlere uyumlu açılır şasili olmasının etkin taşıma yapmalarını sağladığını da belirtti.



Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllar için iyimser bir öngörü içinde olan ve uluslararası ve yurt içi taşıma hacimlerinin artmasını bekleyen İstanbul Tank Taşımacılık firması, 65 adet çekici ve 120 adet konteynır şasi ile hizmet veriyor. Filonun yüzde 70’i Renault Trucks markalı araçlardan oluşuyor.





İTT 2019 yılının ilk aylarında yeni bir dönem başlatıyor



İstanbul Tank Taşımacılık firması 2019 yılında tüm piyasya hizmet verecek bir yıkama tesisi açacak. Uluslararası sertifikalara sahip olarak en ileri standartlarda hizmet verecek bu tesislerde gıda ve kimyasal tankları ayrı istasyonlarda ayrı ekipmanlarla yıkanacak. Böylece ülkemizde Dönmez Varil, Tetik ve Alışan’ın tesislerinden sonra yeni bir sertifikalı tank yıkama birimi daha olacak.



Yeni tesisler için 3 milyon Euro yatırım yapılıyor, firma yöneticileri yeni tesisleriyle ilgili olarak şunları söylüyorlar: “Çeşitli firmalar gıda yıkama sertifikalı tesis arıyor. Biz bu arayışa cevap vereceğiz. Birinci derecede çevreye duyarlı olarak kimyasal ve gıda yıkaması yapacağız. Şu anda bu yatırımın % 80 oranında tamamlandı. Bu alanda Avrupa’nın en iyisi olmak için yola çıktık. Kimyasal havuzları, standartların gerektirdiğinin üstünde bir yalıtım yapılarak sızdırmazlık sağlayan CTP cam takviyeli plastik ile kaplandı. Yeni yatırımımızı konu ile ilgili firmalar da dikkatle takip ediyorlar. Kimyasal ve gıda tanklarının aynı istasyonda, ekipman ayrımı yapılmadan yıkanması doğru değil.”



Müşteri ve sürücü için bilişim teknolojileri devrede



İTT Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık: Taşıma, trafik güvenliği, çevre ve müşterinin isteklerinin karşılanması ve müşteri ile sürekli bilgi paylaşımı içinde olmayı çalışma prensibi edindik. İTT bünyesinde özelleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz yazılım ve uygulamalarla taşıma hizmetinde bilgi teknolojilerini etkin biçimde müşterimizle bilgi paylaşımı temelli olarak kullanıyoruz.

Ayrıca sürücülerimize en iyi imkanı sağlamak ve özellikle araç sürücü uyumu ve sürücülerin sağlıklı huzurlu ve dinç şekildi araç kullanmasını için yeni bir program sistemi üstünde çalışıyoruz. Bu program aşamalı olarak devreye girmeye başladı, dedi.









