Mercedes-Benz Türk’ten Aralık ayına özel fırsatlar

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13 Aralık 2018, 15:56

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve otomobil ürün grupları için hazırladığı Aralık ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.





Mercedes-Benz kamyonlarda ayrıcalıklı fırsatlar



Mercedes-Benz otobüs kampanyaları

İkinci el kamyon ve otobüs kampanyaları

Mercedes-Benz otomobil kampanyaları

Lastik garantisi

Advantage Plus 4. yıl uzatılmış garanti kampanyası

Ön ödemeli bakım paketleri kampanyası



MB Collection %30 yıl sonu indirimi

Kış bakım kampanyası

Kış lastik kampanyası

Kış jant-lastik seti kampanyası

Mercedes servisim

Mercedes-Benz hafif ticari araç kampanyaları



2. el hafif ticari araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, 2018 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Aralık ayında geçerli olacak; araç+kasko+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,37 faiz oranı ile şahış firmalar ise 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,48 faiz oranı Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Aralık ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz TRAVEGO ve TOURISMO model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TRAVEGO model otobüsler 650.000 TL (*) kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 18.056 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.Kampanya kapsamında Mercedes-Benz TOURISMO 15/16 RHD model otobüsler ise 500.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %0 sabit faiz oranı ile 13.889 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.Mercedes-Benz Türk, ikinci el kamyon ve otobüs alımlarında müşterilerine, %1’e düşen KDV oranı ile avantajlı fiyatlar ve ödeme koşulları sunuyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Aralık ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında C-Serisi Sedan, Facelift öncesi Coupé, Cabriolet, SLC, E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet ve GLA model otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.• Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %1,19 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.• Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Facelift öncesi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 180.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,19 faiz oranından yararlanılabiliyor. Ayrıca Mercedes-Benz GLA otomobil alımlarında 140.000 TL kredi tutarı, %1,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi Service Plus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, Advantage Plus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.Tüm Mercedes-Benz Collection ürünlerinde %30 indirim sağlanıyor.Araçlarının periyodik bakımlarında Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nı tercih eden müşterileri çok orijinal bir kış bekliyor. Araçlarını yetkili servise getiren müşteriler, hem yedek parçada %30’a varan indirimlerden hem de kış bakım setinde %50 indirim fırsatından yararlanabiliyor.Mercedes-Benz bu kış tüm yolları; lastiklerde garanti, hediye ve indirim avantajıyla müşterilerine açıyor. Müşteriler; Michelin, Continental ve Pirelli marka otomobil kış lastiklerini, Mercedes-Benz yetkili servislerinden %20 indirimli temin edebiliyor. Üstelik tüm lastiklerde patlama, çivi girmesi, yırtılma ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti sağlanıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilere Mercedes-Benz marka şemsiye de hediye ediliyor.Mercedes-Benz orijinal kış jant-lastik setlerinde büyük indirim sağlıyor. %40’a varan indirim ve 2 yıl lastik garantisiyle jant-lastik alan müşteriler, otomobillerine yeni bir görünüm kazandırıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilere Mercedes-Benz marka şemsiye de hediye ediliyor.Mercedes-Benz araç sahipleri, artık periyodik bakım işlemleri sırasında otomobillerinden uzak kalmıyorlar. Müşteriler nerede olursa olsun, “Mercedes Servisim” uygulamasıyla işlemlerin her aşamasını takip edebiliyor, extra servis ve aksesuarlar için özel teklif ve indirimlerden faydalanabiliyorlar.Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0’dan başlayan faiz oranı ile farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Aralık ayında da müşterilerini bekliyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Aralık ayında Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 200.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşterilere, %0’dan başlayan faiz oranı imkanları sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edenlere 200.000 TL’ye varan kredi tutarları, %0’dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade imkânları sunuluyor.Mercedes-Benz Türk’ün 2.El hafif ticari araç markası Used1 altında Aralık ayında sunulan kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda %1,69 sabit faizli kredi ve 1.625 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç alımlarında %1’e düşen KDV oranı ile müşterilerine uygun seçenekler sunuyor.