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Dunlop’un yeni kış lastiği SP Winter Sport 500

13 Aralık 2018, 14:43

Türkiye distribütörlüğünü Abdulkadir Özcan A.Ş.’nin yürüttüğü Dunlop, üstün teknolojisiyle, sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini tüm binek araçlar için tek bir lastikte optimize ediyor.



Kış yaklaşıyor, havalar soğuyor, kış lastiği zamanı geliyor. Tüm sürücüler için hayati önem taşıyan kış lastikleri, İç İşleri Bakanlığı’nın kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla ‘Kış Genelgesi’ uyarınca, 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.



Kış lastiklerinin güvenli sürüş performansı ise, üretici firmaların geliştirdiği yeni teknoloji ve ürünlerle, sürekli yukarıya taşınıyor.



Bu gelişimin öncülerinden biri olan ve dünyanın ilk havalı lastik üreticisi unvanına sahip Dunlop, zorlu kış şartlarında en yüksek konforu sağlamak için geliştirdiği SP Winter Sport 500 desenini tüketicilerin kullanımına sunuyor.



Dunlop’un kullanıcısına üstün performans sağlama hedefi ile üretilen, son teknoloji kış lastiği olan SP Winter Sport 500, tüm binek araçlar için sürüş konforu, fren mesafesi ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini tek bir lastikte optimize ediyor.



Gelişmiş Dunlop teknolojileri ile Türkiye kış koşullarına özel olarak üretilen SP Winter Sport 500, kış şartlarında yaşanan en büyük handikap olan ıslak ya da karlı asfalt zeminde uzun fren mesafesi ve kayma olumsuzluklarını minimum seviyeye indirmek için geliştirildi. 4D Nano teknolojisi ile geliştirilen bileşen sayesinde kış lastiklerine üstünyol tutuşunun sağladığı konforun yanı sıra, bu teknolojinin özelliği olan kuru zeminde uzun ömürlü kullanımda maksimum seviyeye çıkarıldı.



SP Winter Sport 500’ü diğer lastiklerden ayrılan bir önemli özelliği ise, sırt deseninde birbirine kenetli geniş oluk yapısının sağladığı etkili su tahliyesi sayesinde sürücü için daha kısa fren mesafesi ve kış şartlarında güvenli sürüş deneyimi sunması.









