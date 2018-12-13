Karsan'dan Romanya’ya 17 Adet Menarinibus

Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesinden başarıyla ayrılan Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsüdüzenlenen törenle teslim etti. Romanya’da düzenlenen teslimat töreninde,hazır bulundu.Menarinibus markalı otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden, “Sibiu Belediyesi’nin açmış olduğu otobüs ihalesini kazanmamızın ardından kısa süre içerisinde araçlarımızınteslimatını gerçekleştirdik.Tarihi Sibiu şehrinde Karsan tarafından üretilen 17 adet 18 metre körüklü modern otobüs ile hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Yerli üretici Karsan, lisans ileMenarinibus markalı otobüslerin üretimini Bursa’da gerçekleştirmektedir.

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