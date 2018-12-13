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Karsan'dan Romanya’ya 17 Adet Menarinibus
13 Aralık 2018, 13:13
Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsü düzenlenen törenle teslim etti.
Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından açılan 18 metrelik otobüs ihalesinden başarıyla ayrılan Karsan, 17 adet Menarinibus Citymood marka otobüsüdüzenlenen törenle teslim etti. Romanya’da düzenlenen teslimat töreninde,Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor, Tursib Genel Koordinatörü Dan Caprariu, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan İhracat Yöneticisi Emre Hür hazır bulundu.
Menarinibus markalı otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Sibiu Belediyesi’nin açmış olduğu otobüs ihalesini kazanmamızın ardından kısa süre içerisinde araçlarımızınteslimatını gerçekleştirdik.Tarihi Sibiu şehrinde Karsan tarafından üretilen 17 adet 18 metre körüklü modern otobüs ile hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Yerli üretici Karsan, lisans ileMenarinibus markalı otobüslerin üretimini Bursa’da gerçekleştirmektedir.
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