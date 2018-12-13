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Ford Trucks’tan, 12 ay vade ve ‘0 faiz’ avantajı

13 Aralık 2018, 11:56

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 2018’in son günlerinde müşterilerine cazip teklifleri sunmaya devam ediyor.

TruckMarket’te Aralık ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı!

2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise satışa sunduğu her marka ve model 2. el kamyon ve çekici için en uygun vade ve faiz oranlarıyla kişiye özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. TruckMarket, Aralık ayına özel kampanyası ile Ford Trucks güvencesine sahip** 2. El Ford Trucks marka ve model araçları 100.000 TL krediye, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor.TruckMarket’te kredi başvurusu, kasko ve sigorta işlemleri için tek noktadan hizmet alınabiliyor. Ayrıca, müşterilere banka iş birlikleri ile düşük faizli kredilerden yararlanma fırsatı sunuluyor.



Akü, antifriz ve AdBlue kampanyası ile kış bakımı çok avantajlı

Ford Trucks, aracının kışa bakımsız girmesini istemeyen müşterileri için akü, antifriz ve AdBlue ürünlerini uygun fiyatlarla sunuyor.Tüm Ford Trucks yetkili satıcılarında; 150 amper akü 899 TL + KDV, 180 amper akü 949 TL + KDV, 225 amper akü ise 1.499 TL + KDV tavsiye edilen satış fiyatlarıyla müşterileri bekliyor. Ayrıca kampanya kapsamında1 litre antifriz 16,95 TL + KDV, 1 litre AdBlue yakıt katkısı ise 1,69 TL + KDV tavsiye edilen satış fiyatlarıyla müşterilerin araçlarının kışa en uygun ve güvenlişekilde hazır olmalarını sağlıyor.



