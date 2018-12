Mercedes-Benz Unimog şehirde yollara çıkıyor

Anasayfa » Ağır Ticari

Dünyanın en iyi arazi araçları arasında anılan Mercedes-Benz Unimog, U 4023 ve U 5023 versiyonları ile Türkiye’de macera tutkunlarına yönelik olarak satışa sunulmaya başladı.

• Mercedes-Benz Türk, en ağır koşulları dize getiren, dünyanın en iyi arazi araçları arasında 60 yılı aşkın süredir kendine yer edinen Mercedes-Benz Unimog’u Türkiye’de hem arazi, hem de şehir içinde kullanıma uygun donanımla satışa sunmaya başladı.• Mercedes-Benz Unimog, Euro 6 normlarını karşılayan 5.1 litrelik 6 silindirli BlueTec motorunda otomatik vites seçeneği ile 231 HP güç ve 900 Nm tork sunuyor.• Araç standart olarak 800 cm, opsiyonel donanımlar ile birlikte 1.2 metre derinliğindeki sulardan geçebiliyor ve 38 derece yan eğimlerde dahi ilerleyebiliyor.• Kabininde 7 kişiye kadar oturma alanı sunan Unimog, kabin içi donanımları ile de sadece arazide değil, şehrin sokaklarında da egemenliğini ilan ediyor.• Sipariş üzerine kişiye özel olarak üretilen Unimog, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Ankara Koluman Motorlu Araçlar aracılığıyla sipariş edilebiliyor.Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda markanın diğer kamyon modelleriyle beraber üretilen Unimog, bu sayede seri üretim Mercedes-Benz kamyonların verimlilik, yüksek kalite güvencesi ve yedek parçaların hızlı temini gibi avantajlarından yararlanıyor. Mercedes-Benz Unimog, dinamizmi vurgulayan radyatör ızgarası ve yeni nesil farları da kapsayan tamponu ile modernleşme sürecini sürdürüyor. Ayrıca, aracın opsiyonları arasına eklenmiş kamera sistemi aracın park edilmesi için büyük kolaylık sağlıyor. Unimog’un sahip olduğu, lastik basınç kontrol sistemi “Tirecontrol Plus” sayesinde, lastik basıncı hareket edilen zemine göre araçtan inmeden kabin içindeki ekrandan “Yol”, “Kum” ve “Çamurlu Arazi” modlarına ayarlanabiliyor. Unimog U 4023’ün alüminyum kasasında 3 ton, Unimog U 5023 modeli ile ise 7,5 ton yük de taşınabiliyor. Ayrıca araçta bulunan römork ön hazırlığı ile istendiği takdirde araca sonradan motosiklet ve bot gibi malzemeleri çekebilmek için römork takılabiliyor.Her hızda 4x2’den 4x4 aks tahriğine geçebilme, yine her hızda diferansiyel kilidini devreye alıp çıkartabilme Mercedes-Benz Unimog’un olağanüstü arazi kabiliyetinin anahtarları arasında yer alıyor. Esnek yapıdaki şasi tasarımı ve 30 dereceye kadar salınıma izin veren özel aks ve süspansiyon yapısıyla Unimog burularak arazideki engebelere uyum sağlıyor. Sektörde az bulunan bu özellikleriyle Unimog’unu lastikleri zeminden kopmadığı, güç aktarımı zemine kesintisiz iletebildiği için Unimog en çetin arazi koşullarında dahi hedefine ulaşıyor. Sahip olduğu donanıma göre aracın yaklaşma açısı 44 derece, uzaklaşma açısı ise 51 derece. Karın altı açısı 34 derece olan aracın meyil tırmanma kabiliyeti ise 45 derece. Ayrıca Unimog, opsiyonel donanım ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan geçebiliyor ve 38 derece yan açılarda ilerleyebiliyor. Olağandışı sürüş koşullarında, 3 kademeli olarak seçilebilen diferansiyel kilitlerine ve lastik basınç kontrolüne sahip dört tekerlekten çekiş sistemi devreye alınabiliyor.1974’ten günümüze Unimog’un klasik kokpitindeki değişim devam ediyor. Unimog’un ortasına doğru yaklaşık 1 metreye yakın yerleştirilen motor konsepti, kabin tasarımında avantajlar sağlıyor. 120 mm uzatılan iç mekân artık daha yüksek ve 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunabiliyor. Off-road kullanımlarını kolaylaştıran detayları arasında; orta konsoldan direksiyon bölgesine taşınan vites kontrolleri, çok fonksiyonlu direksiyon, ayarlanabilen direksiyon kolonu, çok fonksiyonlu butonlar, daha geniş ekranlı gösterge tablosu ve güncellenen ısıtma ile soğutma sistemleri yer alıyor. Tavandaki kontrol butonlarının da yeniden düzenlenmesi ile sürücü koltuğundan yolcu bölümüne geçişler daha kolay hale geliyor. Ön aksın hemen arkasında, düşük titreşimli alanda konumlandırılan sürücü oturma pozisyonu ve kabin süspansiyonu ile konfor özellikle arazi kullanımlarında maksimum seviyeye taşınıyor. Hem sürücü, hem de ön yolcu koltuğundaki kişiler ısıtmalı ve hava süspansiyon opsiyonlu koltuklar ile Unimog konforunu deneyimleyebiliyor.Mercedes-Benz Unimog’da, OM 934 serisindeki yüksek tork değeri sunan 4 silindirli ve 5,1 litre hacmindeki BlueTec 6 motor, 170 kW (231 PS) güç ve 1200 ile 1600 d/d arasında 900 Nm maksimum tork değeri sunuyor. Yasal hız sınırları çerçevesinde bulunan 90 km/s’lik maksimum hıza ulaşabilen Unimog, daha uzun yolculuklar ve otoyol trafiğine uyum sağlıyor.Euro 6 normlarına uygun koşullarda satışına başlanan Unimog, düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini, dayanıklılığı, uzun yaşam döngüsü ve arttırılmış bakım aralıklarını bir arada sunuyor. Araçta, atık gazların azaltılabilmesi ve emisyon değerlerinin düşürülebilmesi için AdBlue enjeksiyonları, SCR-katalizatörü ve partikül filtre uygulamaları kullanılıyor. Mercedes-Benz Unimog, tüm bu iyileştirmeler sonucunda yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu, yüzde 90’a varan emisyon azaltımı ve Euro 6 uyumunu yakalayarak çevreci özelliklerini geliştiriyor.Şanzıman: Daha kısa vites değişim zamanlaması ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimiVites değiştirme süresini kısaltmak ve aracın yaşam süresini uzatmak adına Mercedes-Benz Unimog’un şanzımanı geliştirilerek performansı arttırıldı. Şanzıman, direksiyon kolunda bulunan EQR’yi (Elektronik Hızlı Geri) içeren milli kumanda kolu ile çalıştırılabiliyor. Sahip olduğu 8 ileri ve 6 geri vites dışında off-road kullanımı için arazi grubunda opsiyonel olarak 2,5 km/s ve 35 km/s arası hızlarda kullanılabiliyor. İstendiğinde otomatik, istendiğinde manuel konumda kullanılabilen şanzıman sürücü için kullanım rahatlığı sağlıyor.Mercedes-Benz Unimog’un sahip olduğu OM 934 motorda bulunan motor freni 180 kW’luk fren gücü oluşturan çift hızlı kompresöre sahip. Motordaki her bir silindirin kendine ait bir motor fren ünitesi bulunuyor. Bu yüksek fren gücü, tekerleklerdeki fren sisteminin aşınmasını önleyip verimliliği arttırarak sürüş ve işletim ekonomisine katkıda bulunuyor. Off-road için özel olarak geliştirilen ABS ise standart donanım olarak sunuluyor.Her biri sipariş üzerine kişiye özel olarak üretilen Unimog, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Ankara Koluman Motorlu Araçlar aracılığıyla sipariş edilebiliyor. Mercedes-Benz Unimog’u Türkiye’de kullanmak için C Sınıfı ehliyet sahibi olmak ve SRC, Psikoteknik belgelerine sahip olmak yeterli.