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Rigorent’ten yılbaşına özel indirim!

13 Aralık 2018, 11:12

Türkiye’nin lider asistans firması Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent,otomobil kiralamak isteyen bireysel kullanıcılar için avantajlı kampanyalara imza atmaya devam ediyor.

Rigorent, bu kapsamda yılbaşında tatilini daha güzel geçirmek isteyen müşterilerine bireysel araç kiralamada 75 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlar ile araç kiralama fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların www.rigorent.com adresinden veya 0850 202 47 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden rezervasyonlarını oluşturmaları yeterli oluyor.



Çekici hizmetinden yol yardıma, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden tesisatçıya kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, birbirinden avantajlı özel kampanyalara imza atmaya devam ediyor. Rigorent, yediden yetmişe herkesin heyecanla beklediği yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen kullanıcılar için araç kiralamada 75 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlar ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine araç kiralama fırsatı sunuyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen Rigorent müşterilerinin www.rigorent.com adresinden veya 0850 202 47 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden rezervasyonlarını oluşturmaları yeterli oluyor.



Hedef, 2019’da 2.000 araca ulaşmak!



Kiralama hizmetini, müşterilerine uygun fiyatlı ve daima kaliteli bir hizmet anlayışı içinde sunabilme hedefi ile hareket eden Rigorent, geniş araç filosu ile Türkiye’nin birçok ilinde hizmet veriyor. Yaygınlık, rekabetçi fiyat ve araç çeşitliliğinin yanı sıra Rigorent, müşterinin olduğu yerde araç teslim etme ve istediği yerden aracı teslim alma gibi avantajlı özellikleri ile de araç kiralama sektöründe ön plana çıkıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren şubelerinde, kolay ve uygun fiyatlarla araç kiralama hizmeti sunan Rigorent, 2019 yılında, 2.000 araçlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.



