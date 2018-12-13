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Ticaret Bakanlığı, Kapıkule sınır kapısındaki beklemeleri azaltacak önlemleri hayata geçiriyor!

13 Aralık 2018, 11:08

Kapıkule Sınır Kapısında yaşanan beklemeleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına hız veren Ticaret Bakanlığı art arda tedbirler almaya devam ediyor.

Alınan son karar ile birlikte Bulgaristan’a yük taşıyan araçlar sadece Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yapacak. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın Bulgaristan ziyareti ile birlikte hızlanan çalışmalar sonucunda uygulamaya alınan iyileştirici tedbirler ile Kapıkule Sınır Kapısındaki beklemeleri asgari seviyeye çekmek hedefleniyor.



Ticaret Bakanlığı’nın Hedefi, Hızlı Geçişi Sağlamak!



Kapıkule Sınır Kapısında yaşanan bekleme kaynaklı sorunlar, hem taşımacılarımızı hem de ihracatçılarımızı mağdur eden sorunların başında gelmekteydi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın Bulgaristan ziyareti kapsamındaki girişimleri sayesinde başlatılan ve Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur’un çalışmaları ile hayata geçirilen iyileştirici tedbirler ile Kapıkule Sınır Kapısındaki beklemelerin ortadan kaldırılması ve sınır kapılarından hızlı geçiş yapılması hedefleniyor.

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Kapıkule Sınır Kapısındaki sorunları ortadan kaldıracak eylem planları birer birer hayata geçirilirken, kronik hale gelmiş sorunları ortadan kaldıracak eylem planlarında kamu ve özel sektör istişarelerine ve işbirliğine büyük önem veriliyor.



Bulgaristan’a Yapılan İkili Taşımalar, Hamzabeyli Sınır Kapısından Çıkış Yapacak!



Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan son duyuru ile gerek Kapıkule gerekse de Kapitan Andreevo Sınır Kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibarıyla; bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak çıkış yapması karar bağlandı.





Sınır Kapılarındaki Sorunları Çözecek Tedbirler, Dış Ticaretimize Nefes Aldıracak!



UND Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığının çalışmalarına yönelik yapılan değerlendirmede; “Sınır kapılarında yaşanan sorunlar sebebiyle dış ticaret işlemlerinde yaşanan sorunlar ülke ekonomimizi direkt olarak etkilemektedir. Sınır kapılarındaki sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve art arda hayata geçirilen iyileştirici tedbirler ülkemiz ticaret erbabına ve taşımacılarımıza nefes aldıracaktır. Ülkemizin ikinci en büyük hizmet ihracatçısı olan taşımacılık sektörünün sınır kapılarındaki bekleme kaynaklı sorunlarının ortadan kaldırılması ile birlikte ülke ekonomisine sağlanan katkının daha da artacağı şüphesizdir. Başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz Batur’a ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere, sektörümüz sorunlarına yönelik destekleri ve özel sektör ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaları sebebiyle şükranlarımızı sunarız.” ifadelerine yer verildi.



