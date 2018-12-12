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İpragaz’a ''Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' ödülü

12 Aralık 2018, 12:27

Türkiye enerji sektörünün köklü ve öncü kuruluşu İpragaz, karbon ayak izini azaltan ve enerji tasarrufu sağlayan “Isı Geri Kazanım Projesi” ile 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde ödül aldı.



Küresel markalardan oluşan 46 kurumsal üyesi ve 41 ülke ulusal KSS kuruluşları ile 10.000’i aşkın şirketin buluştuğu uluslararası platform olan CSR Avrupa ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği – KSS Türkiye tarafından düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin 10’ncusu, İstanbul’da düzenlendi. 7 farklı oturumda, 12 yetkin ismin konuşma yaptığı zirve kapsamında, KSS Pazaryeri etkinliğinde yer alan standlarda, Türkiye’de hayata geçirilmiş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de sergilendi.



Uluslararası jüri, ‘Isı Geri Kazanım Projesi’ni ödüle layık gördü

Zirve kapsamında dağıtılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri çerçevesinde uluslararası jüri, Türkiye'nin en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını da belirledi. Uluslararası jüri, İpragaz’ın Ankara Dolum Tesisi’nde hayata geçirilen ‘Isı Geri Kazanım Projesi’ni de Sustainable Development Goals 12 (SDG12) – Sorumlu Tüketim ve Üretim hedefi kapsamında ödüle layık gördü. Oturumların ardından düzenlenen törende İpragaz’ın yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı, Avis,Pegasus Havayolları, Anadolu Efes, Coca Cola, Limak Uludağ Enerji, İstanbul Gedik Üniversitesi, ENKA Okulları, Koç Üniversitesi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Nirengi Derneği de diğer ödül alan kuruluşlar oldu.



Enerji tasarrufu sağlıyor, karbon ayak izini azaltıyor

İpragaz Ankara Dolum Tesisi Başarı Kalite Takımı’nın “Atık Isı Geri Kazanım Projesi”, döngüsel ekonomi prensipleri ile tasarlanmış, karbon ayak izini azaltan ve enerji kaybının önlenmesine yönelik bir proje. Hava kompresörünün çalışmasından kaynaklanan ısı enerjisini eşanjör vasıtasıyla geri kazanarak, idari bina ortam ve kullanım suyu ısıtılmasına olanak sağlayan proje, LPG ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlıyor. Bu kapsamda yapılmış ilk projelerden biridir.



KalDer ve Türkiye Enerji Zirvesi de ödüllendirilmişti

İpragaz ‘Isı Geri Kazanım Projesi’ ile, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nce bu yıl 19’uncusu düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda EMM – Ekipte Mükemmellik Modeli’ne göre yapılan değerlendirmede ‘Yılın En Başarılı Ekibi Bronz Ödülü’nü almıştı. İpragaz’ın bu başarılı projesi, 9. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında düzenlenen Enerjide Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde Sektör Ödülü’ne de layık görülmüştü.







