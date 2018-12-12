Anasayfa » 3d Lojistik

Endüstri 4.0, lojistiği de yola getiriyor!

12 Aralık 2018, 12:10

Fevzi Gandur Logistics, Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle “Lojistik ve Dağıtımda Planlama” konulu seminerde bir araya geldi.



Seminerde konuşma yapan şirketin Kontrat Lojistiği Genel Müdürü Efe Göktuna, üretim merkezlerindeki yenilenmenin dolaylı olarak lojistik sektörünü daha da planlı olmaya yönelteceğinin altını çizdi. Sektörün endüstri mühendislerine duyduğu ihtiyaca vurgu yaptı.



Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics, Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı “Lojistik ve Dağıtımda Planlama” konulu seminerde, öğrencilere kariyer süreçlerinde başarılı olabilecekleri fikirler de sunuldu.



Etkinlikte konuşan Fevzi Gandur Logistics Kontrat Lojistiği Genel Müdürü Efe Göktuna, lojistikte planlamanın önemine vurgu yaparken, endüstri mühendislerine lojistik sektöründe çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti. Fabrikalardaki üretim planları kadar üretilen ürünlerin dağıtım planlamalarının da önemli olduğuna dikkat çekti.



“Farklı noktalara yapılacak dağıtımlarda güzergah planlamaları ilgili ürünün pazar rekabetine dahi etki edebiliyor” diyen Göktuna, özellikle üretim merkezlerinin Endüstri 4.0’a geçişleriyle lojistikte de köklü değişimler olmaya başladığını söyledi.



“Lojistiğin önemi her geçen yıl artıyor”

Lojistik sektörünün gelişen teknoloji ve değişen alışveriş kanalları ile daha önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de, artan rekabet koşullarının lojistik planlamaların en optimum şekilde yapılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi.



Tedarik zinciri ve proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olarak mezun olan endüstri mühendislerinin, lojistik sektöründe katma değer yaratacağını ifade eden Yüksektepe, katkılarından dolayı Fevzi Gandur Logistics yöneticilerine teşekkür ederek, etkinliğin öğrenciler açısından oldukça faydalı olduğunu sözlerine ekledi.







