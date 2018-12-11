Anasayfa » Güncel

UPS, Atalian Türkiye'ye olan güvenini yeniliyor.

11 Aralık 2018, 14:33

Atalian Türkiye, dünyadaki en büyük ekspres paket teslimat şirketlerinden biri olan ve 2011 yılından beri birlikte çalıştığı UPS ile sözleşmesini yeniledi.



Çok çeşitli lojistik hizmetleri sunan ve 220'den fazla ülke ve bölgede bulunan UPS, her gün dünya çapında 20 milyondan fazla teslimat gerçekleştiriyor.



Uzun yıllardır UPS’in çözüm ortağı olup, Ankara'da bulunan dağıtım istasyon merkezine hizmet vermekte olan ATALIAN Türkiye, Lojistik, kargo elleçleme, yükleme, boşaltma ve kaldırma işleri için sahada yaklaşık 50 personel görevlendirmiş bulunuyor.



ATALIAN Türkiye ile sözleşmenin yenilenmesinde müşteri memnuniyeti ve olumlu ilişkiler oldukça katkı sağladı.



UPS, ATALIAN'ın İSG yaklaşımını önemseyen personel yapısından çok memnun kaldığını iletti.



