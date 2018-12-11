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Mars Logistics, filosunu büyütmeye devam ediyor

Mars Logistics, filosunu büyütmeye devam ediyor

Tarih 11 Aralık 2018, 14:22

Türkiye’nin en genç ve en güçlü filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 2018 yılında 30 milyon €’luk filo yatırımına ek olarak 2019 yılında 18 milyon €’luk yatırım ile filosunu büyütmeye devam edecek.


Mars Logistics çevreye katkısı ve transit sürelerde hizmet vermesi dolayısıyla müşterileri tarafından tercih edilen intermodal taşımacılık hizmetinin de sefer sayısını arttırmayı ve yeni rotaları hayata geçirmeyi planlıyor.

Lojistik sektöründe sayısız farklılıklar yaratan, sürekli büyüyerek müşterilerine yenilikler sunan Mars Logistics, yatırımlarına devam ediyor. 2018 yılında 275 çekici ve 330 treyler ekleyerek güçlendirdiği filosuna ek olarak 2019 yılında 18 milyon €’luk yatırım planlayan Mars Logistics, intermodal taşımacılık hizmetindeki mevcut hatlarının çıkış adetini arttırıp yeni hatların açılışını planlıyor.  2.650 ünitelik araç filosu ile tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar’a haftada 600 araçlık tır ve 100 konteyner çıkışı gerçekleştiren Mars Logistics, yeni filo yatırımları ile karayolu taşımacılığında yılda çalıştıkları yaklaşık 8.000 b2b şirkete daha verimli hizmet vermeyi hedefliyor. Rotalarını genellikle Türkiye’nin ticaret hacmine göre belirleyen Mars Logistics, İspanya, Fransa ve Almanya hatlarında düzenlediği karşılıklı seferlerle karayolunda çok yoğun bir trafik gerçekleştiriyor. Mars Logistics, uluslararası taşımacılık alanında çığır açan “Optimum süre, maksimum çevrecilik” sloganı ile 2012 yılında başlattığı Lüksemburg intermodal mevcut hattına Mayıs 2018’de ilave olarak eklediği Türkiye-Duisburg intermodal hattı ile haftada 18 tren çıkışı gerçekleştiriyor. 96 saat transit sürede hizmet veren Türkiye-Duisburg hattı ve diğer Intermodal taşımacılık hizmetleri ile yeşil lojistik gerçekleştirerek çevre dostu bir taşıma modeli uygulayan Mars Logistics, aynı zamanda verimli ve maliyet avantajlı lojistik desteği sağlıyor, transit sürelerde hizmet veriyor. Intermodal taşımacılık yatırımlarını 2019 yılında da sürdürecek olan Mars Logistics, İskandinav ve Doğu Avrupa’da yeni bir intermodal hat için araştırmalara devam ederken, mevcut hatlarının da çıkışı adetini arttırmayı planlıyor.



 

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