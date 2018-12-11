Ekipmanlarıyla zaman ve maliyet verimliliği sağlıyor

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11 Aralık 2018, 13:31

CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri için sürdürülebilir tedarik zincirleri inşa ediyor

CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki ana ve yan sanayi üreticilerine özel endüstriyel çözümler sunuyor. Firmaların ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik katlanabilir plastik konteyner ve kasalar sunan CHEP, müşterilerinin lojistik ve operasyonel verimliliğini arttırıyor; ambalaj, depolama, nakliye maliyetlerini düşürerek büyük avantajlar sunuyor.Otomotiv ve diğer sanayi tedarik zincirlerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayan CHEP, dünyanın dört bir yanında en büyük ana sanayi ve yan sanayi üreticilerineözel endüstriyel çözümler sunuyor. CHEP, tedarik zinciri boyunca ürünlerin en iyi şekilde korunması için geliştirilmiş iç profilleri, aksesuarları ve ekipmanlarıyla sürdürülebilir bir hizmet veriyor.Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesindeen düşük maliyetlerleiş ortaklarının tedarik zincirindeki lojistik ve operasyonel verimliliğiniartıran CHEP, çevre konusunda da onlarabüyük avantajlar sunuyor. Müşterilerininambalaj, depolama, nakliye maliyetlerini düşürüyor; daha az atık, elleçleme ve kirlilikile daha fazla ürünün zamanında olması gerektiği yere ulaşmasını sağlıyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı CHEP katlanabilir plastik konteyner vekasaları,aynı zamanda tedarik zincirinde bulunan riskleri, depolama alanını ve bunların yönetimi için harcanan zamanı da azaltıyor.CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki ana ve yan sanayi üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik nakliye ve depo kullanımını daha verimli hale getirmek için katlanabilir plastik konteyner ve kasa çözümleri sunuyor.Plastik kasalar(KLT); turbo şarjlar, cıvatalar, bujiler, vidalar, fren diskleri, borular ve filtreler gibi küçük parçaları taşımak için tasarlanıyor. Üretim hattı boyunca kullanıma uygun olan bu dayanıklı kasalar, alanın etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlarken, atık üretimini ve kirlenmeyi de minimuma indiriyor.CHEP, kapakları ile beraber paletlere uyumlu olacak ve yüklenecek biçimde özel olarak tasarladığı kasalar ile daha az ekipmanı daha fazla ürünle, en güvenli ve verimli şekilde taşınmasını sağlıyor.Katlanabilir Konteynerler (FLC)ise katalizör, radyatör ızgarası, şanzıman, motor parçaları ve akü gibi ürünleri toplu olarak taşımak için tasarlanıyor. Maksimum ürün koruması ve yük dengesi sunan konteynerler, kullanılmadığı zaman katlanabiliyor ve depolama alanından tasarruf edilmesini sağlıyor.CHEP, ürünlerin her zaman güvende olmasını sağlamak amacıyla çok çeşitli istifleme malzemeleri ve koruyucu iç profil seçenekleri de sunuyor. Kolaylık ve verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanan iç profiller için müşterileriyle işbirliği yapıyor, özel olarak oluşturulmuş ekipmanlar sayesinde onlara daha fazla ürün koruması, paket yoğunluğu ve alan kullanımı sağlıyor.Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine çok çeşitli yeniden kullanılabilir, standart ekipman çözümleri sunduklarını belirten“Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri maliyet baskısı, yüksek güvenlik standartları, karmaşık çevre uyumluluğu yönetmelikleri gibi her geçen gün büyüyen zorlu koşullarla mücadele ediyor. Tedarik zincirinin her aşamasında otomotiv ve beyaz eşya üreticileri ve tedarikçileri bu koşullara karşı esnekliklerini artırarak karşılık vermeye çalışıyor, üstün performansa ulaşmak için verimliliğe odaklanıyor. CHEP olarak biz de müşterilerimizin tedarik zincirini kolaylaştırıyor, yeniden paketleme veya üretim hattı atıklarını temizleme gibi katma değeri olmayan faaliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Düzenli olarak ekipmanların temizliği, bakımı ve onarımını yapıyor; müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu zamanı ve verimliliği sunuyoruz” dedi.