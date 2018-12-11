Delphi Technologies’den yeni otomobillere özel fren balataları

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11 Aralık 2018, 13:20

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Otomotiv dünyasına adım atan yeni modeller için hızlı bir refleks göstererek 2018 yılında tam 112 farklı yeni model için fren balatası geliştiren Delphi Technologies, kalite konusunda da iddiasını ortaya koyuyor.Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, otomobillerin hayati organlarından birisi olan fren balataları için yenilikçi ürünler geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Delphi Technologies’in fren balataları, en güncel testlerde daha hızlı durma, daha kısa fren mesafesi ve daha uzun dayanım disiplinlerinde 6 farklı rakibinden daha iyi olduğunu kanıtlıyor.Pazarın gereksinimlerine uygun ürünleri zamanında sunmanın da oldukça önemli olduğunun altını çizen Delphi Technologies, yeni bir otomobilin piyasaya çıkışının ardından 6 ile 12 ay gibi iddialı bir sürede yeni fren balatalarını satışa sunuyor. Daha geç aşınan fren diskleri içinse 12 ay ile 18 ay gibi kısa bir süreye ihtiyaç duyuyor. 2018 yılında tam 112 yeni fren balatası ve diskini piyasaya sunan Delphi Technologies’in yeni ürünleri Jaguar I-PACE, BMW X2, DS7 Crossbback, Audi Q8 gibi birçok yeni otomobili kapsıyor. Bu sayede servisler, bu yeni otomobillerin onarımını kısa bir sürede gerçekleştirerek karlılığını ve müşteri sadakatini artırıyor. Delphi Technologies, hızla geliştirdiği ürünlerde kaliteye her disiplinden daha fazla önem verirken, orijinal ekipmanlar ile birebir aynı performans standartlarını karşılayacak ürünler geliştiriyor.