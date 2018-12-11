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Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı

11 Aralık 2018, 13:06

Kampanya çerçevesinde tüm noter masrafları da Otokoç ve Birmot tarafından karşılanıyor.



Türkiye’nin lider otomotiv perakende markası Otokoç Otomotiv, düzenlediği kampanya ile Otokoç ve Birmot 2. el şubelerindeki araç satışlarında 40.000 TL’ye kadar 12 ay vade ve yüzde 1.12 faiz oranı sunuyor.



Otokoç ve Birmot’un 2. El portföylerinde bulunan Alfa Romeo, Audi, BMW, Ford, Fiat, Honda, Mercedes, Volvo, Jeep, Renault ve Nissan gibi çok farklı marka ve model seçeneklerinin bulunduğu yıl sonuna kadar sürecek kampanyadan faydalanmak üzere tüm müşterilerini şubelerine bekliyor.



Türkiye’nin 36 noktasında her türlü marka ve modelden 2.el araçların Koç güvencesiyle alınıp satıldığı Otokoç ve Birmot 2. El, doğru ve güvenilir ekspertiz raporu, cazip fiyatları, farklı ödeme seçenekleri, en uygun kredi imkanları ve her türlü sigorta hizmetleriyle 360 derece tüm ihtiyaçları tek bir noktadan en pratik ve güvenilir şekilde karşılıyor.







