Skoda Scala sahneye çıktı

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10 Aralık 2018, 14:24

Skoda, markayı geleceğe taşıyacak yeni tasarım dili ve teknolojik atılımını ilk kez Scala modeli ile gösterdi.

Skoda, Vision RS konseptinden ilham alan sıra dışı tasarımıyla birlikte üst düzey fonksiyonelliği ve ileri bağlantı teknolojilerini Scala’da buluşturuyor. MQB A0 platformu üzerine yapılan Scala, yenilenen tasarım dili kapsamında, önemli bir yenilik daha getiriyor. Aracın bagaj kapağının üzerinde artık logo yerine büyük harflerle Skoda ismi yer alıyor. Üst donanım paketinde sunulan, 18 inç büyüklüğünde jantlar ve genişletilmiş arka cam da dinamik tasarıma katkı sağlıyor.

Scala, mümkün olan en uzun aks aralığı ve arka bölümüyle de öne çıkıyor. Sonuç olarak kompakt boyutlara karşın içeride geniş bir yaşam alanı sunulacak. 2,649 mm aks aralığı sahip aracın uzunluğu 4,362 mm, genişliği 1,793 mm ve yüksekliği ise 1,471 mm. Aerodinamik tasarımı sayesinde ise rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd olacak.





Geniş ve teknoloji dolu bir kabin

Scala’nın dış tasarımındaki dinamik çizgiler, kabin içinde de devam ediyor. Vision RS konseptiyle şekillenen şık iç mekana, Skoda’nın alametifarikası olan cömert yaşam alanı ve sınıfının en büyük bagaj hacmiyle pratiklikle de kazandırıldı. Yüksek kaliteye sahip, yumuşak malzemeli kabinde, ortaya konumlandırılmış dokunmatik ekran, sıcak bir atmosfer sağlayan ambiyans ışıklandırmaları, renkli dikişlere sahip koltuklar gibi şık detaylar bulunuyor.

Opsiyonel olarak sunulan ‘Sanal Kokpit“ özelliği, 10.25 inç’lik ekranıyla segmentinin en büyüğü olarak Scala’da öne çıkıyor. Ortaya konumlandırılan dokunmatik ekran 9.2 inç boyuta kadar tercih edilebilecek. Bu merkezi ekran, sürücü ve yolcular tarafından rahatlıkla okunabilecek şekilde tasarlandı. Scala, akıllı telefon ile aracın kapılarını açıp/kapama özelliğinden diğer online servislere kadar birçok bağlantı teknolojisini de sunacak. Sayısız Simply Clever özellik sunacak olan Scala, segmentinde ilk kez elektrikli bagaj kapağı sunan model olarak öne çıkıyor.



Beş farklı motor seçeneği



Yeni Scala, Skoda markasının en verimli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. 90 PS’den 150 PS’ye kadar farklı güç çıkışlarına sahip motorlarıyla geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Scala’da üç farklı güce sahip 1.0 lt, 1.5 lt ve 1.6 litre TDI dizel motorların yanı sıra 1.0 G-TEC çevre dostu doğal gazlı (CNG) motoru da seçenekler arasında yer alacak. En üst düzeyde aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle donatılan Scala, LED ön ve arka farlar, geniş bagaj alanı ve sayısız pratik özelliğiyle sınıfında yepyeni bir sayfa açacak.

