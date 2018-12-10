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Suzuki Vitara’da 60 bin TL’ye kredi fırsatı

Suzuki Vitara’da 60 bin TL’ye kredi fırsatı

Tarih 10 Aralık 2018, 13:48

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını altın harflerle yazdırdığı vegeçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara

Yılın son ayında benzersiz fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.Kasım ayından beri devam eden ve tüm Aralık ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında Vitara, 7 bin 500 TL’ye varan indirim veya 60 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,92faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Suzuki, gerçek SUV modeli Vitara için sunduğu benzersiz kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği, Allgrip 4x4 sistemi, 10,1 inçlik multimedya ekranı ve zengin güvenlik donanımlarıile dikkat çeken Suzuki Vitara, Aralık ayı boyunca 7 bin 500 TL’lik özel indirim avantajı veya 60 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle % 0,92 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.  

 

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