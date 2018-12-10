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İnci GS Yuasa’dan Bursa buluşması

10 Aralık 2018, 12:03

Akü sektörünün lider firmalarından İnci GS Yuasa, Bursa’daki perakende satış noktalarıyla bir araya geldi.



İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “3 bin 500 perakende satış noktamızla, müşterilerimizi markalarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Firmanın yeni dönemde “Neden İnci Akü?” sorusuna verilen cevaplardan oluşturduğu mesajları satış noktalarıyla paylaştı. İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın ortaklığıyla emin adımlarla yoluna devam eden İnci GS Yuasa, Bursa’da faaliyet gösteren perakende satış noktalarıyla Bursa Ramada Otel’de buluştu. 120 perakende satış noktasından temsilcilerin katıldığı toplantıda, İnci GS Yuasa’nın satış ve pazarlama ekipleri İnci Akü’nün sektöründe öncülük yaratan uygulamaları hakkında bilgiler verdi.



Toplantıda perakende satış noktalarına İnci Akü’nüngeliştirdiği “e-garanti” uygulaması, ‘Sadakat Programı’ ve yol yardım desteği gibi sektörünün ilk ve tek uygulamalarına örnek gösterilen çalışmaları detaylı olarak anlatıldı. Sektörünün teknoloji lideri İnci Akü’nün Türkiye’nin değer kazanan ilk 5 markası arasında yer aldığının vurgulandığı sunumda, ilk ve tek nano kristal teknolojisiyle üretilen akü gibi çevre ve teknoloji alanlarında yürüttükleri yenilikçi faaliyetleri perakende satış noktalarıyla paylaşılırken, yaygın yetkili servis ağı ve avantajlı tüketici kampanyalarıyla ilgili de bilgi verildi.



Elbirlik: Gücünüze ve gücümüze inanıyoruz

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik toplantıda yaptığı konuşmada “Bugün 3 bin 500 perakende satış noktamızla müşterilerimizle markalarımızı buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ilk tercihi olma, çevre ve iş sağlığı güvenliği koşullarını sağlayarak yüksek kalitede ürün ve kusursuz hizmet sunma, işimizi adalet ve şeffaflık çerçevesinde yönetme politikalarımız doğrultusunda sizlerin de desteğiyle akü sektörünün teknoloji lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. Müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çevremiz için en güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonuyla sektörün lider markalarından biri olarak bulunduğumuz konumu siz değerli iş ortaklarımıza borçluyuz. Gücünüze ve gücümüze inanıyoruz” dedi.



Toplantı soru-cevap bölümünün ardından akşam yemeğiyle son buldu.







