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Jeep’ten ses getirecek kampanya

Jeep’ten ses getirecek kampanya

Tarih 10 Aralık 2018, 11:48

Cazip fiyat avantajları ve 0 faizli kredi!


Jeep, Adventure Days özelinde devreye aldığı kampanyasında dikkat çekici indirimler ile birlikte avantajlı kredi ve ödeme seçenekleri sunuyor. Aralık ayında, Renegade ve Compass modelleri 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

SUV dünyasının efsanevi markası Jeep, Renegade ve Compass modelleri için “Adventure Days” özelinde bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. Aralık ayı boyunca, her 2 model için 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, eşit ödemeli faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Kampanya kapsamında 120 HP gücündeki 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motorlu, çift kavrama otomatik şanzımana sahip Jeep Renegade 149.900 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile  sunuluyor. Bu fiyata sahip Longitude donanım seviyesi anahtarsız giriş ve sürüşsistemi, elektrikli katlanır yan aynalar, elektrikli el freni, arka park sensörü ve 16" alaşımlıjant donanımlarını standart olarak sunuyor.

Jeep Compass modeli ise 1.4 litrelik 170 beygir güç üreten motoru ile birlikte sunduğu 9 ileri otomatik şanzıman ve 4 tekerden çekiş sistemine sahip Limited versiyonunda 45.000 TL indirim ile dikkat çekiyor. Limited donanım seviyesi içerisinde Apple CarPlay Destekli 7" UConnect Multimedya Sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, park yardım sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı ve 18" alaşımlı jantlara ek birçok teknoloji ve konfor donanımı standart olarak yer alıyor.



 

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