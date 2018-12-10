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Mitsubishi'ye Yılın Çevreci SUV’u ödülü

Mitsubishi'ye Yılın Çevreci SUV’u ödülü

Tarih 10 Aralık 2018, 11:30

Mitsubishi Outlander Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV), Los Angeles Auto Show kapsamındaki AutoMobility LA etkinliğinde Green Car Journal tarafından verilen 2019 Green SUV of the Year (Yılın Çevreci SUV’u) ödülüne layık bulundu.


Outlander PHEV, dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında öne çıkıp en yüksek ödülleri kazanmanın yanı sıra çevreci performansı tüketicilere uygun fiyatla sunma konusunda çıtayı yükselttiği için de takdir aldı. Dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV modeli olmaya devam eden Outlander PHEV, elektrikli araçların (EV) verimliliği ile sportif araçların kabiliyetlerini bir arada sunuyor.

MMNA Başkanı ve CEO’su Fred Diaz, şu açıklamada bulundu: “Outlander PHEV, markamız için çok özel bir araç; tüketicilere verimli ve yetenekli bir plug-in hibritSUV aracı uygun fiyatla sunabilmekten gurur duyuyoruz. Bu prestijli ödül, aracın güçlü değerini onaylarken Mitsubishi’nin gücünü elektrikten alan yenilikçi ve uygun fiyatlı araçların olduğu bir gelecek konusundaki kararlılığını da bir kez daha teyit ediyor.”

Green Car Journal’ınGreen Car Awards (Çevreci Otomobil Ödülleri) programı, çevreye pozitif katkıda bulunan araçları ve üreticileri çevre dostu otomotiv dünyasındaki başarıları için tanıma konusunda lider kabul ediliyor.

Green Car Journal ve Green Car Journal.com editörü ve yayıncısı Ron Cogan da şöyle konuştu: “Günümüzde SUV müşterileri giderek daha verimli ve çevreye daha az etkisi olan araçlar kullanmak ama SUV’lardan beklenen stil, kullanım rahatlığı ve genel sürüş deneyiminden ödün vermemek istiyorlar. Mitsubishi’nin Outlander PHEV modeli, yenilikçi seri-paralel plug-in hibrit aktarma organı, tam elektrik sürüş kabiliyeti ve üstün SUV işlevselliği ile bu beklentileri ciddi anlamda karşılıyor. 2019 Green SUV of the Year ödülünü net bir şekilde hak etti.”

Outlander PHEV, sadece elektrik kullandığında 35 kilometre menzile sahip. 2.4-liter AtkinsonCylce benzinli motorla birlikte EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) tahminlerine göre 74 MPG-e değerinde enerji verimliliği sağlıyor. Mitsubishi’nin S-AWC (SuperAll-Wheel Control – Süper Dört Tekerlekten Çekiş Kontrolü) sistemi ve standart DC Hızlı Şarj özellikleri ile Outlander PHEV, Mitsubishi’nin dinamik SUV serisine heyecan verici bir versiyon olarak katılıyor.





 

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