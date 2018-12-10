|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Volkswagen Ticari Araç’tan, özel yüzde “0” faiz kampanyası
10 Aralık 2018, 11:20
Volkswagen Ticari Araç, yılın son günlerine özel başlattığı kampanya ile sınırlı sayıdaki Amarok Aventura ve Amarok Canyon modellerinde 140 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde “0” faiz fırsatı sunuyor.
Volkswagen Ticari Araç, 2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı (IPUA 2018) seçilen Amarok modellerinde KDV indirimlerinin yanı sıra faizsiz kredi imkanı sunuyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile 14 Aralık’a kadar devam edecek özel faiz kampanyası kapsamında, sınıfının en güçlüsü Amarok Aventura ile Amarok Canyon modelleri 140 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” faiz oranıyla satın alınabiliyor.
12 ay vadeli krediye faiz yok
Volkswagen Ticari Araç’ın Kasım ayından bu yana süren kampanyası kapsamında ise, Transporter, Caravelle ve Caddy modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek, 70 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde “0” faiz fırsatı sunuluyor.
Yüzde sıfır faiz fırsatının yanı sıra, 18 ay vadede yüzde 1.39, 24 ay vadede yüzde 1.69 ve 36 ay vadede yüzde 1.99 faiz oranı ile de kredi kullanılabiliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.