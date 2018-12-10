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Volkswagen Ticari Araç’tan, özel yüzde “0” faiz kampanyası

10 Aralık 2018, 11:20

Volkswagen Ticari Araç, yılın son günlerine özel başlattığı kampanya ile sınırlı sayıdaki Amarok Aventura ve Amarok Canyon modellerinde 140 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde “0” faiz fırsatı sunuyor.



Volkswagen Ticari Araç, 2018 Uluslararası Yılın Pick-Up’ı (IPUA 2018) seçilen Amarok modellerinde KDV indirimlerinin yanı sıra faizsiz kredi imkanı sunuyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile 14 Aralık’a kadar devam edecek özel faiz kampanyası kapsamında, sınıfının en güçlüsü Amarok Aventura ile Amarok Canyon modelleri 140 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” faiz oranıyla satın alınabiliyor.



12 ay vadeli krediye faiz yok

Volkswagen Ticari Araç’ın Kasım ayından bu yana süren kampanyası kapsamında ise, Transporter, Caravelle ve Caddy modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek, 70 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde “0” faiz fırsatı sunuluyor.



Yüzde sıfır faiz fırsatının yanı sıra, 18 ay vadede yüzde 1.39, 24 ay vadede yüzde 1.69 ve 36 ay vadede yüzde 1.99 faiz oranı ile de kredi kullanılabiliyor.



